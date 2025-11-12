NBG Pay-Epsilon Net: Ημερίδα για την εξαργύρωση ψηφιακών vouchers

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’ Φάση-Εξαργύρωση Ψηφιακών Επιταγών (Vouchers)» διοργανώνουν την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου από τις 16:00 έως τις 18:00 η NBG Pay και ο Όμιλος Epsilon Net, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής των δύο εταιρειών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στον δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’ Φάση», με στόχο να παρέχει ενημέρωση στους δικαιούχους σχετικά με:

τη διαδικασία δέσμευσης και εξαργύρωσης των ψηφιακών επιταγών (vouchers),

τις επιδοτούμενες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, κατόπιν προεγγραφής μέσω ειδικής φόρμας συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Τον συντονισμό έχει αναλάβει ο Παύλος Μητρόπουλος, Sales Manager, ISVs & Partnerships της NBG Pay.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από:

τον Φώτη Ρωμούδη , Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου Epsilon Net, ο οποίος θα αναλύσει τις επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία ενίσχυσης και τη διαδικασία δέσμευσης των vouchers

, Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου Epsilon Net, ο οποίος θα αναλύσει τις επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία ενίσχυσης και τη διαδικασία δέσμευσης των vouchers και τον Πέτρο Κοραλή, Commercial Director SME του Ομίλου Epsilon Net, που θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για τις ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών.

Ενδεικτικά, επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν:

την προμήθεια POS και Soft POS,

την παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

την προμήθεια λογισμικών τιμολόγησης λιανικής και χονδρικής,

καθώς και την προμήθεια ολοκληρωμένων ταμειακών συστημάτων.

Η επιδότηση καλύπτει ποσοστό από 90% έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την κατηγορία ενίσχυσης.

Αναλυτική πληροφόρηση για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών παρέχεται εδώ.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’ Φάση» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGenerationEU και προσφέρει επιχορήγηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που υποστηρίζουν την έκδοση παραστατικών, τη διασύνδεση με POS και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η συνεργασία της NBG Pay και του Ομίλου Epsilon Net επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο οργανισμών να στηρίζουν ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα και, μέσα από κοινές δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, να ενισχύουν την προσπάθεια για μια πιο ανταγωνιστική και ψηφιακά ώριμη αγορά, με επίκεντρο τις ανάγκες του επαγγελματία και της μικρομεσαίας επιχείρησης.