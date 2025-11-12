#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους

Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση. Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού όπου αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 14:09

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 14:09

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews  ανακοίνωσε ότι 8.500 άτομα θα πάρουν 1.000 ευρώ έκαστος στις 27 Νοεμβρίου μέσω των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων.

«Σε μια εβδομάδα έχουμε μια κλήρωση έτσι ώστε 8.500 συμπολίτες μας να πάρουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, έτσι ώστε να δείξουμε κι εμείς ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών είναι κάτι που αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά, και μετά για κάθε 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή παίρνεις άλλον έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητες στην κλήρωση. Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώσουν μη συμμετοχή στην κλήρωση», διευκρίνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους τυχερούς της κλήρωσης στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού όπου αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους. Η πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενθαρρύνει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των δικαιούχων στα κοινωνικά προγράμματα του κράτους.

