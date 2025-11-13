Παύλος Γερουλάνος: Κλείστε τώρα το Υπερταμείο

Το κλείσιμο του «αναποτελεσματικού και ανεξέλεγκτου» Υπερταμείου, το οποίο δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, ζητάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο, το Υπερταμείο αποτελεί πλέον έναν ξεπερασμένο φορέα που «έχει μετατραπεί σε σύμβολο ντροπής για το πολιτικό σύστημα, αναποτελεσματικό να υπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός μιλώντας σε οικονομικούς συντάκτες σημείωσε ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τότε που δημιουργήθηκε το Υπερταμείο εν μέσω μνημονίων και πλέον εξέλειπαν οι λόγοι ύπαρξής του, καθώς ότι είχε να …προσφέρει το έκανε. «Δεν μπορεί να θεωρείται σήμερα εγγυητής του δημοσίου χρέους ένα διώροφο ακίνητο στη Σπάρτη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γερουλάνος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δομή και τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο φορέας «με μισθούς golden boys και αποτελέσματα Δημοσίου».

Πιο συγκεκριμένα:

Ανέφερε ότι το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ και φυτώριο γαλάζιων golden boys, καθώς και κέντρο διευθέτησης ρουσφετιών.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει ουδεμία αξιολόγηση των αποφάσεων των διοικήσεων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση των ΕΛΤΑ.

Υποστήριξε ότι δεσμεύει επόμενες γενιές , χωρίς δική τους ευθύνη.

Υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο στην Ελλάδα ιδρύθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη μετατροπή του σε κρατικό επενδυτικό ταμείο (sovereign wealth fund), υπό καθεστώς επιτροπείας και λειτουργεί με πρωτεύοντα στόχο τη δημοσιονομική εξυπηρέτηση, ενώ σε άλλες χώρες τέτοιοι φορείς είναι εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής με εθνική κυριότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Εξήγησε ότι ζητάει τώρα το κλείσιμο του φορέα διότι τώρα φάνηκε στο έπακρο η ανεξέλεγκτη λειτουργία με τα ΕΛΤΑ. «Έφτασε μέχρι τις γειτονιές, σε κάθε πολίτη», σημείωσε.

Όπως είπε τα ΕΛΤΑ έχουν κάψει 280 εκατ. ευρώ που έλαβαν από τον κρατικό προϋπολογισμό από το 2019 ενώ έχουν πληρώσει 8 εκατ. ευρώ φέτος και 5 εκατ. ευρώ το 2022 σε συμβουλευτικές εταιρείες για αναδιοργάνωση και την ίδια στιγμή τα στελέχη του Υπερταμείου δεν λογοδοτούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αλλαγή μοντέλου

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας με μεταφορά της μεσαίας και μικρής ακίνητης περιουσίας στις περιφέρειες και τους δήμους για να αξιοποιηθούν αναπτυξιακά σε τοπικό επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας ότι το Υπερταμείο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των Μνημονίων και αποτελεί υποχρέωση έναντι των ευρωπαίων εταίρων ο κ. Γερουλάνος είπε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση, καθώς όλοι αναγνωρίζουν την οικονομική θυσία των Ελλήνων και το κλίμα στην Ευρώπη είναι θετικό.

To Εθνικό Ταμείο

Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρότεινε τη δημιουργία μιας διαφορετικής κρατικής εταιρείας συμμετοχών όπως η πορτογαλική Parpública, κρατική εταιρεία συμμετοχών που δημιουργήθηκε μετά το πορτογαλικό Μνημόνιο (2011), αν και έκανε ιδιωτικοποιήσεις, διατήρησε θεσμικό πλαίσιο λογοδοσίας στο κοινοβούλιο και εθνικής εποπτείας, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

-Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Γαλλίας, «έδειξε» το φορέα (Agence des participations de l'État (APE), ο οποίος ελέγχει συμμετοχές σε επιχειρήσεις όπως EDF, SNCF, Air France, Renault. Διοικείται από το Υπουργείο Οικονομικών και λειτουργεί με διαφάνεια και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στόχος του να προστατεύει τον έλεγχο του κράτους σε στρατηγικούς τομείς (ενέργεια, μεταφορές, αμυντική βιομηχανία).

-Στη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Κρατικών Συμμετοχών ((Bundesanstalt für Beteiligungen), υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών. Διαχειρίζεται τις κρατικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις (π.χ. Deutsche Bahn, Deutsche Telekom). Κάθε πώληση ή αλλαγή απαιτεί πολιτική απόφαση και κοινοβουλευτική έγκριση.

Παρουσίασε αντίστοιχα παραδείγματα στη Φινλανδία (Solidium Oy) η οποία διαχειρίζεται μετοχές που ανήκουν στο κράτος, αλλά ο στόχος της είναι να προστατεύει στρατηγικές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις της εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών και υπάρχει συνεχής κοινοβουλευτική εποπτεία. Δεν έχει στόχο την πώληση περιουσίας, αλλά τη στήριξη και ανάπτυξη εθνικών εταιρειών.

Ειδικά για το νορβηγικό δημόσιο επενδυτικό ταμείο (sovereign wealth fund) σημείωσε ότι ανήκει 100% στο Νορβηγικό Δημόσιο και διαχειρίζεται τα έσοδα από τους φυσικούς πόρους (όχι δημόσιες επιχειρήσεις). Διαχειρίζεται πάνω από 1,5 τρισ. δολάρια επενδύοντας σε μετοχές, ομόλογα, ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Υπόκειται σε αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο, πλήρη διαφάνεια (δημοσιεύει αναλυτικές εκθέσεις κάθε χρόνο), και λειτουργεί με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.