Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ από τη ΔΙΜΕΑ τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 09:14

«Τσουχτερά» πρόστιμα συνολικού ύψους 70.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 38 περιπτώσεις από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ για την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

