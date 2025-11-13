#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ με «κέρδη» άνω των 7,6 εκατ. ευρώ

Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 10:10

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας καθώς και σε κατάστημα κράτησης, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με λεπτομέρειες για τη δράση και τη διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

