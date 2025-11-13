Βαγγέλης Μαρινάκης: Πρέπει να διαλυθεί ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας

H αναβολή για ένα έτος της ψηφοφορίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) σχετικά με το νέο πλαίσιο μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών (IMO Net Zero Framework) ήταν από τα βασικά θέματα στην Bahri Week που διοργανώνεται στο Ντουμπάι και συγκεντρώνει προσωπικότητες από τον χώρο της ναυτιλίας και δη των δεξαμενόπλοιων.

Στην τοποθέτησή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επικεντρώθηκε στην αποτυχία των διεθνών οργανισμών να καταλήξουν σε εφαρμόσιμες λύσεις: «Έχουμε τις απόψεις μας. Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Δεν είναι θέμα διαφωνίας. Είναι θέμα πώς το έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του και τι πρέπει να κάνουμε ως ηγέτες στον κλάδο μας. Λόγω του αριθμού των πλοίων που διαχειριζόμαστε και της ποσότητας του φορτίου που μεταφέρουμε.

Τώρα, αν γυρίσουμε πίσω στα τελευταία δέκα χρόνια, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στον ΙΜΟ, στις επιτροπές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της Ένωσης Νορβηγών Εφοπλιστών, των Ευρωπαϊκών Ενώσεων και φυσικά πολλές συζητήσεις με τους νηογνώμονές μας για όλη αυτή την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών.

Πιστεύω όμως ότι το πρόβλημα ξεκινά όταν πάντα λόγω διαφωνιών προσπαθούμε να βρούμε συμβιβασμούς. Έτσι, τελικά, ο συμβιβασμός ήταν ότι μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία μας, αλλά θα τιμωρηθούμε με φόρο που θα εισπράττουν οι χώρες της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, δεν λύνουμε το πρόβλημα για το περιβάλλον μας. Είναι σαν να πληρώνεις κάποιον και να πεθαίνει πιο ευτυχισμένος. Αυτό δεν έχει νόημα.

Ο κ. Προκοπίου έχει επανειλημμένα μιλήσει για τη μείωση της ταχύτητας των πλοίων, το οποίο έχει ένα αποτέλεσμα: μειωμένες εκπομπές. Η μόνη αύξηση είναι στον χρόνο μεταφοράς. Αλλά τελικά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα που βοηθά το περιβάλλον. Και αυτό είναι γεγονός. Η τιμωρία με υψηλό φόρο για τη χρήση του πλοίου δεν λύνει το πρόβλημα».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Προχώρησαν σε αυτό το μέτρο διότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν εξαρχής στα βασικά. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Και η άλλη πραγματικότητα είναι η εκλογή του κ. Τραμπ. Ήταν από την αρχή πολύ ριζοσπαστικός ως προς τις πράσινες συζητήσεις και τις μεταβάσεις. Και φυσικά, με την εκστρατεία στις χώρες για να μην ψηφίσουν αυτή τη φορολόγηση, είδαμε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες άλλαξαν στάση την τελευταία στιγμή, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το αποτέλεσμα ήταν η αναβολή.

Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι, τελικά, να συμβιβαστούμε όλοι, αλλά να συμφωνήσουμε σε μέτρα που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον μας. Και έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας, τουλάχιστον, για να κάνουμε κάποιες εποικοδομητικές συζητήσεις και να βρούμε μια λύση. Έτσι το βλέπω από την πλευρά μου.

Φυσικά ξέρετε, έχοντας δει όλους αυτούς τους κανονισμούς και τις προθεσμίες, επενδύσαμε πολλά, όχι σε ένα πιστοποιητικό LNG ready αξίας 10.000 $, αλλά σε πλοία LNG διπλού καυσίμου, περισσότερα από 30 πλοία. Όλα αυτά αναβάλλονται για αργότερα. Όμως όταν η αγορά του LNG σταθεροποιηθεί και έρθει η νέα παραγωγή, η τιμή του LNG θα είναι χαμηλότερη. Θα έχει νόημα η κατανάλωση LNG ανεξάρτητα από τη μείωση των εκπομπών».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Προκοπίου δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του: «Ήμουν πεπεισμένος ότι αυτό [το κανονιστικό πλαίσιο] δεν θα περάσει, γιατί είναι παράλογο να τιμωρείται κάποιος επειδή δεν χρησιμοποιεί καύσιμα που δεν υπάρχουν. Πώς μπορείς να επιβάλεις πρόστιμο για κάτι που δεν υπάρχει;».

Συνέχισε εξηγώντας τις οικονομικές επιπτώσεις: «Ένα Suezmax κοστίζει 75-80 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, το πλοίο θα επιβαρυνθεί με 240 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα -τριπλάσια από την αξία του πλοίου πάνω από το αρχικό κόστος. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει τέτοια κόστη εκτός από τον καταναλωτή, κάτι που θα αυξήσει τον πληθωρισμό και τη φτώχεια ενώ θα μειώσει τα επίπεδα διαβίωσης».

Τόνισε επίσης τον περιορισμένο ρόλο της ναυτιλίας στη ρύπανση: «Η ναυτιλία ευθύνεται μόλις για το 2,5% της παγκόσμιας ρύπανσης. Γιατί δεν εστιάζουμε πρώτα στο υπόλοιπο 97,5%;». Ο Προκοπίου επεσήμανε ότι οι εφοπλιστές στοχοποιούνται άδικα: «Δεν είμαστε κατασκευαστές μηχανών ή ναυπηγεία. Είμαστε οι οδηγοί ταξί -οι χρήστες, όχι οι παραγωγοί καυσίμων. Τα διυλιστήρια και οι ενεργειακές εταιρείες παράγουν το καύσιμο. Ο πιο σίγουρος τρόπος να απαξιώσεις έναν οργανισμό είναι να θεσπίζεις κανόνες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν».

Εξέφρασε προβληματισμό για τις θέσεις ορισμένων χωρών: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Νορβηγοί και άλλες βόρειες χώρες ευνοούν τόσο έντονα αυτό το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών. Δεν έχω λάβει ακόμη ικανοποιητική εξήγηση». Καταλήγοντας: «Είμαστε οικογενειακή εταιρεία. Προσπαθούμε για την αριστεία και νοιαζόμαστε να αφήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά πρέπει να επιδιώκουμε το εφικτό, όχι μόνο το επιθυμητό».

Ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ειδικά στη δημιουργία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εντάσεων: «Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ένα άλλο σημείο. Αυτό ξεκινά από τη γεωπολιτική, λόγω των πολέμων που έχουμε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, συρράξεων στη Μέση Ανατολή στο παρελθόν που αφορούσαν και το Ιράν, και όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη Βενεζουέλα με τις σχετικές κυρώσεις. Μιλήσαμε πριν περί μηδενικών καθαρών εκπομπών. Όλη η συζήτηση γίνεται για να κρατήσουμε τις θάλασσές μας καθαρές.

Έγιναν πολλές συζητήσεις, νομοθεσία, πολλά έξοδα από όλους μας για να διατηρήσουμε τις θάλασσές μας καθαρές. Την ίδια στιγμή, πολιτικοί μιλούν για κυρώσεις και επίσης μιλούν για ειρήνη. Όταν μπήκα στην αίθουσα του συνεδρίου, έγινε μια συζήτηση με τον Anil [Sharma] σχετικά με τον σκιώδη στόλο και τον στόλο που έχει δεχθεί κυρώσεις. Επιτρέπουμε όλο αυτό το διάστημα πάνω από 1.500 πλοία σε λειτουργία, 876 έχουν ήδη δεχθεί κυρώσεις. Δεν είναι ασφαλισμένα, δεν έχουν κατάλληλα πληρώματα, δεν έχουν σωστή συντήρηση.

Και έχουμε δει επίσης πολλά περιστατικά και ατυχήματα που αφορούν αυτά τα πλοία, τους προηγούμενους 12 μήνες στη Διώρυγα του Σουέζ, στη Βαλτική και συγκρούσεις στη Σιγκαπούρη. Και αυτό που χρειαζόμαστε ως κλάδος είναι να παροτρύνουμε την Αμερικανική Κυβέρνηση και την Ευρώπη να δώσουν αμέσως, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, άδεια διάλυσης των πλοίων που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων. Η Ινδία μπορεί να λάβει πλοία για διάλυση επειδή δεν έχει επιβάλει κυρώσεις σε αυτά τα πλοία».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε: «Οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν να λάβουν πληρωμή για να διαλύσουν τα πλοιά τους, καθώς έχουν δεχθεί κυρώσεις και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής. Εάν έχουμε άμεσα αυτήν την απαλλαγή για τους επόμενους 2 ή 3 μήνες τουλάχιστον για να μειωθεί ο σκιώδης στόλος που έχει δεχθεί κυρώσεις, αυτό θα βοηθήσει πολύ τον κλάδο και ταυτόχρονα θα μειώσει σημαντικά το παράνομο εμπόριο.

Ξοδεύουμε χρόνο, κόπο και χρήμα για θέματα που έχουν πολύ μικρό αντίκτυπο στη ρύπανση. Και ταυτόχρονα αφήνουμε τα θεμελιώδη προβλήματα να συνεχίζονται. Δεν έχει νόημα. Πρέπει να καταβάλουμε συντονισμένη προσπάθεια να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για να δοθεί αμέσως αυτή η απαλλαγή, ώστε να διαλυθεί αυτός ο στόλος. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο. Φυσικά αγαπάμε την ειρήνη. Θέλουμε ειρήνη. Και προσβλέπουμε, στο τέλος της ημέρας, στην ειρήνη».

Προβλέψεις Διάλυσης Σκιώδη Στόλου

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με πιθανή διάλυση του σκιώδη στόλου αν αρθούν οι κυρώσεις, ο Μαρινάκης εκτίμησε: «Τουλάχιστον το 25% θα προχωρήσει με διάλυση, γιατί υπάρχουν πολλά πλοία που δύσκολα μπορούν να μετακινηθούν. Αυτά τα πλοία μετακινούνται με πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ο Anil Sharma είναι το κατάλληλο άτομο για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αλλά σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, τουλάχιστον το 25% -το οποίο αντιπροσωπεύει πολλά πλοία- θα διαλυθεί. Και, φυσικά, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά».

Ο Dr. Anil Sharma σχολίασε: «Πιστεύω σίγουρα ότι αν δοθούν οι άδειες, θα υπάρξει κατακλυσμός πλοίων που θα έρθουν για διάλυση επειδή μερικά από αυτά είναι όντως μη ασφαλή και αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλισης». Όταν ρωτήθηκε για το χρονικό πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Το χρονικό όριο θα βοηθήσει. Θα ξέρουν ότι έχουν τρεις μήνες και θα προχωρήσουν». Ο Προκοπίου επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό να «τεθεί χρονικό όριο εντός τριών μηνών» ως κίνητρο.