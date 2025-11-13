#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εξοικονομώ 2025: Εκτοξεύεται στα 924,2 εκατ. ο προϋπολογισμός

Μεταφέρεται η διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου εντός 30 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης. Παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

Εξοικονομώ 2025: Εκτοξεύεται στα 924,2 εκατ. ο προϋπολογισμός

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 17:43

Στην πρώτη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Προκειμένου να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση, το υπουργείο προχώρησε σε ενίσχυση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, από 434 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ.

«Το "Εξοικονομώ 2025" αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία», σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ανακοίνωσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131513745 Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»: Ανοίγει η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Εξοικονομώ: Κλείδωσαν στις 102.000 οι ανακαινίσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Νέα έργα αυτοπαραγωγής για πέντε ελληνικές βιομηχανίες από τη Greenvolt Next

Ποιοι κέρδισαν επιδότηση από το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο