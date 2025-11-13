Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες: Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Την πορεία της Ελλάδας από το δραματικό δημοψήφισμα του 2015 μέχρι σήμερα, ανέδειξε η σημερινή εκδήλωση του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στις Βρυξέλλες με θέμα «The recovery of Greece, 10 years after the Euro referendum».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως κεντρικός προσκεκλημένος υπουργός, δεν περιορίστηκε σε έναν απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, αλλά έδωσε το ανθρωποκεντρικό, πολιτικό και θεσμικό βάθος των εξελίξεων. Η μακρά κρίση της χώρας, όπως τόνισε, άφησε πίσω της τεράστιο κοινωνικό κόστος και μεγάλες πληγές στην παραγωγική βάση και στη συλλογική αυτοπεποίθηση των Ελλήνων. Το δημοψήφισμα υπήρξε κομβική στιγμή, όχι μόνο λόγω των αρνητικών συνεπειών του, αλλά και γιατί εκεί τερματίστηκαν οριστικά ψευδαισθήσεις για εύκολες και ανέξοδες λύσεις εκτός Ευρώπης.

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης τοποθέτησε τη σημερινή ανάκαμψη ως αποτέλεσμα μιας διπλής διαδικασίας: πρώτον, αμείλικτης αυτοκριτικής και γρήγορων μεταρρυθμίσεων· δεύτερον, δημιουργίας ενός νέου αναπτυξιακού κεκτημένου που στηρίζεται στην παραγωγικότητα, τις εξαγωγές, την ψηφιοποίηση και τη θεσμική αλλαγή. Ο ίδιος παρέθεσε τον εντυπωσιακό περιορισμό του δημοσίου χρέους, τη μείωση της ανεργίας και την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη με ρυθμό πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως υπογράμμισε ότι η υπερβολική εξάρτηση από την εσωτερική κατανάλωση έχει πλέον αντικατασταθεί από πιο βιώσιμες πηγές μεγέθυνσης, αν και η Ελλάδα χρωστά ακόμη αρκετά σε τομείς όπως η παραγωγικότητα και οι εξαγωγές.

Με κεντρικό σημείο τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τη λειτουργία της πρωτοποριακής πλατφόρμας «Μίτος», ο κ. Πιερρακάκης ανέλυσε πώς η διοικητική απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του κράτους λειτουργούν ως βασικός μοχλός αλλαγής όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Ανέδειξε το παράδειγμα της πλήρους καταγραφής δημόσιων υπηρεσιών, σημειώνοντας πως η πραγματική πρόοδος δεν έρχεται απλώς με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας αλλά κυρίως μέσω βαθιών αλλαγών στη διαχείριση και στη νοοτροπία του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, συνέδεσε την ελληνική εμπειρία με το ευρύτερο ευρωπαϊκό στοίχημα, καλώντας για άρση εσωτερικών φραγμών, για δημιουργία ευρωπαϊκών «πρωταθλητών», για υλοποίηση της Ένωσης Ταμιευτηρίου και Επενδύσεων, καθώς και για ισχυρή κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Για τον ίδιο, η δημοσιονομική προσαρμογή και η επιτυχία στην Ελλάδα αποτελούν πλέον ζήτημα πολιτικής σταθερότητας και σαφούς δημοκρατικής εντολής.

Τέλος, καταθέτοντας σκέψεις και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστήριξε ότι πραγματική πρόοδος μπορεί να έρθει μόνο αν οι κυβερνήσεις αποφεύγουν τις υπερβολές, δείχνουν συνέπεια και ειλικρίνεια στους πολίτες, και υλοποιούν όσα έχουν υποσχεθεί – με τη σταθερότητα να γίνεται το αναγκαίο θεμέλιο της μεταρρύθμισης. Το μήνυμα της ομιλίας ήταν ξεκάθαρο: μαθαίνοντας από τα λάθη και μετασχηματίζοντας θεσμούς, η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη μπορούν να χαράξουν έναν δρόμο ώριμης και βιώσιμης ανάκαμψης.

