Πόσες θέσεις εργασίας απειλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει — πολλές φορές ακόμη και βίαια — βασικές παραμέτρους της απασχόλησης. Για την Ελλάδα, η επόμενη δεκαετία θεωρείται καθοριστική, καθώς η ΑΙ μπορεί να λειτουργήσει είτε ως μοχλός αναβάθμισης της παραγωγής, της ποιότητας της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, είτε ως δύναμη που εντείνει τις ανισότητες και την επισφάλεια.

Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, «στόχος είναι κανείς να μη μείνει πίσω». Για να συμβεί αυτό, απαιτείται άμεση χάραξη στρατηγικής, επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και θεσμικές αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία θα ενισχύσει — και όχι θα αντικαταστήσει — τον άνθρωπο.

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, τουλάχιστον ένα στα τέσσερα επαγγέλματα (28%) παγκοσμίως διατρέχει υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Για την Ελλάδα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 6 στις 10 θέσεις εργασίας θα «συνεργάζονται» με την ΑΙ, 3 θα παραμείνουν σχετικά ανεπηρέαστες, ενώ μία στις δέκα θεωρείται «υψηλού ρίσκου» και πιθανόν να αντικατασταθεί.

Η ζήτηση για δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη ορατή στην αγορά: αυξάνονται οι θέσεις για AI/ML Engineers, AI Developers και συναφείς ρόλους.

Αντίθετα, μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επαγγέλματα όπως πωλητές, διερμηνείς, μεταφραστές, υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, τηλεφωνητές, χρηματιστές, υπάλληλοι υποδοχής, ειδικοί δημοσίων σχέσεων, προγραμματιστές ιστοσελίδων, επιστήμονες δεδομένων αλλά και ορισμένες κατηγορίες καθηγητών. Πρόκειται κυρίως για επαγγέλματα «λευκού κολάρου», που στηρίζονται στη γνωστική εργασία, την ανάλυση πληροφοριών και τα διοικητικά καθήκοντα.

Όπως σημειώνει ο Κώστας Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, η ΑΙ δεν αντικαθιστά μόνο, αλλά και δημιουργεί νέους ρόλους. Ένας από αυτούς είναι ο λεγόμενος «Boss of the Agent» – ο άνθρωπος που δεν υποκαθίσταται από τα έξυπνα συστήματα, αλλά τα καθοδηγεί και τα συντονίζει.

Η νέα αυτή μορφή εργασίας απαιτεί κατανόηση αλγορίθμων, διαχείριση δεδομένων, κριτική σκέψη και δεοντολογική επίγνωση, καθώς ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε ψηφιακό ηγέτη που συνεργάζεται με «agents» για να επιτυγχάνει στόχους με ανθρώπινη κρίση και ευθύνη.

Ενδεικτικές εφαρμογές της ΑΙ στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε τομείς όπως:

Ανάλυση κινδύνου, ανίχνευση απάτης και εξυπηρέτηση πελατών.

Μηχανική μάθηση για οικονομικές προβλέψεις και διαδικασίες δανειοδότησης.

Ψηφιακοί βοηθοί και εργαλεία AI analytics.

Ενσωμάτωση ΑΙ στα δίκτυα επικοινωνίας και στη διαχείριση πελατών.

Δημιουργία πλατφορμών για επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα με τεχνολογίες ΑΙ.

για επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα με τεχνολογίες ΑΙ. Βελτιστοποίηση κρατήσεων και εμπειρίας πελατών σε τουρισμό και φιλοξενία.

Διαχείριση προσλήψεων, ανάλυση βιογραφικών και αυτόματη επιλογή υποψηφίων.

Ανάπτυξη έξυπνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτω ν με ενσωματωμένη ΑΙ για IoT εφαρμογές.

ν με ενσωματωμένη ΑΙ για IoT εφαρμογές. Συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και πολιτικών στρατηγικών για επανειδίκευση εργαζομένων και επαναπατρισμό ταλέντων.

Πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις

Η υιοθέτηση της ΑΙ στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Η παραγωγική δομή εξακολουθεί να βασίζεται στην εντατικοποίηση εργασίας, την αυτοαπασχόληση και τις χαμηλές επενδύσεις στην καινοτομία, όπως τονίζει ο Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Αυτοί οι παράγοντες δυσκολεύουν την προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά κύματα.

Η επιτυχής μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης προϋποθέτει συνδυασμό πολιτικών, επενδύσεων και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως: