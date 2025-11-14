#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ οι παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης της Σαντορίνης

Στα 3,24 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης και τηλε-εποπτείας του υδρευτικού συστήματος, καθώς και σε στοχευμένη επέκταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 09:18

 Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του ΕΣΠΑ 2021-27, η Β’ φάση του έργου «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας» και συμπληρωματικά Δίκτυα Ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 3.242.562,74 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης και τηλε-εποπτείας του υδρευτικού συστήματος, καθώς και σε στοχευμένη επέκταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (νέες δεξαμενές, νέα αντλητικά συγκροτήματα, νέοι αγωγοί) με στόχο την κάλυψη των οικισμών Ημεροβίγλι, Οία, Φηρά, την περιοχή Μύλων Βουρβούλου, το Τμήμα Εμπορείου, το Ακρωτήρι – Φάρος και το Τμήμα της Μεσαριάς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Σαντορίνη, καθώς συνθήκες όπως οι ιδιαίτερα χαμηλές βροχοπτώσεις, η τουριστική κίνηση, η δυσανάλογα αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, οι σημαντικές απώλειες του δικτύου ύδρευσης και η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών, που δημιουργούν συνθήκες υφαλμύρυνσης, κάνουν επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο νησί.

