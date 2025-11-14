#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο Λονδίνο ο Κυριάκος Πιερρακάκης για εκδήλωση του LSE

Στις 11.15 π.μ. (ώρα Ελλάδος) ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και τη δημοσιογράφο Lizzy Burden.

Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Στις 11.15 π.μ. (ώρα Ελλάδος) ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και τη δημοσιογράφο Lizzy Burden.

Το απόγευμα, ο κ. Πιερρακάκης θα μιλήσει στο Ελληνικό Παρατηρητήριο - Κέντρο Έρευνας για τη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο - και την Ελληνική Ένωση Τραπεζιτών Ην. Βασιλείου (The Ηellenic Bankers Association UK) στο London School of Economics με κεντρικό θέμα τον οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση βρίσκεται εδώ

