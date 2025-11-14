Ψήφος εμπιστοσύνης από Moody’s για Ελλάδα και Κύπρο

Στο Global Sovereign Outlook 2026, η Moody’s διατηρεί αρνητική την προοπτική για τις παγκόσμιες κρατικές αξιολογήσεις, ωστόσο επισημαίνει ότι λίγες χώρες θα σημειώσουν ουσιαστική βελτίωση στα δημόσια οικονομικά τους. Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκονται η Ελλάδα (Baa3 stable) και η Κύπρος (A3 stable), δύο από τις ελάχιστες οικονομίες που καταγράφουν σαφή αποκλιμάκωση χρέους και σταθερή βελτίωση των μεγεθών τους.

Για την Ελλάδα, η Moody’s προβλέπει μείωση του δημόσιου χρέους κατά περισσότερες από 4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2026, αποδίδοντας αυτή τη βελτίωση στη συνετή δημοσιονομική πολιτική που έχει επιλεχθεί από την κυβέρνηση της χώρας και η οποία επικεντρώνεται στη μείωση του χρέους. Η Ελλάδα συμμετέχει σε ένα «κλειστό club» χωρών διεθνώς που θα σημειώσουν ουσιαστική αποκλιμάκωση στους δείκτες χρέους, σε μια χρονιά όπου η πλειονότητα των κρατών θα διατηρήσει σχεδόν σταθερά τα πρωτογενή της αποτελέσματα, αφήνοντας το χρέος σε υψηλά μετα-πανδημικά επίπεδα.

Η Κύπρος αναφέρεται επίσης μεταξύ των χωρών με συνεχιζόμενη βελτίωση, καθώς η Moody’s σημειώνει ότι τόσο η Mεγαλόνησος όσο και η Ιρλανδία έχουν υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία δεκαετία και συνεχίζουν να ενισχύουν τους δείκτες χρέους τους. Οι δύο χώρες αποτελούν εξαιρέσεις στο γενικότερο πλαίσιο δημοσιονομικής ακαμψίας που χαρακτηρίζει τα περισσότερα κράτη.

Πέρα από τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Κύπρο, το report εστιάζει στη διεθνή εικόνα της ανάπτυξης. Η Moody’s αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει ανοδική αλλά συγκρατημένη, με την ανάπτυξη να κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 2,6% το 2026-2027. Οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να αναπτυχθούν κατά περίπου 4%, ενώ οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα κινηθούν γύρω στο 1,5% ετησίως.

Η Moody’s επισημαίνει ότι αυξάνεται η πιθανότητα αποσύνδεσης ΗΠΑ-Κίνας, λόγω περιορισμών και αβεβαιότητας στο εμπόριο, παρότι άλλες μεγάλες οικονομίες μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους. Για τις ΗΠΑ, το report αναφέρει ότι η ανάπτυξη παραμένει σταθερή χάρη στην κατανάλωση και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, παρά την επιβράδυνση στην αγορά εργασίας.

Για την Κίνα, προβλέπεται ανάπτυξη 5% το 2025, με σταδιακή υποχώρηση προς 4,2% έως το 2027, καθώς η εξαγωγική επίδοση και τα μέτρα στήριξης αντισταθμίζουν τις αδύναμες εγχώριες συνιστώσες. Τέλος, στο report η Moody’s καταγράφει αποκλίσεις στη νομισματική πολιτική παγκοσμίως και αυξημένους κινδύνους από γεωπολιτικές εντάσεις, αστάθεια στις αγορές και πιθανές διαταραχές στο εμπόριο.