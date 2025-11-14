Ανδρουλάκης: Η εκτίναξη της ακρίβειας, ο χαρταετός και …οι καβουροδαγκάνες

«Η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει από το κόστος ζωής κι εσείς παίρνετε μέτρα παυσίπονα, μέτρα κοροϊδία», ήταν τα πρώτα λόγια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την ερώτησή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την «Ώρα του Πρωθυπουργού», με αντικείμενο την ακρίβεια.

Τα βασικά σημεία από την ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

- Ελάτε λίγο στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας. Οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν 44%, το μοσχαρίσιο κρέας από 12 ευρώ το κιλό έχει φτάσει στα 18 ευρώ το κιλό.

Πάνω από το 40% του εισοδήματος πηγαίνει στο κόστος στέγασης.

Οι μισές οικογένειες κατάφεραν να κάνουν διακοπές μίας εβδομάδας. Στους αγρότες το κόστος παραγωγής απογειώνεται, κατά 73% αυξήθηκαν οι τιμές στα λιπάσματα, κατά 40% στις ζωωοτροφές όπως και στην ενέργεια.

- Η προπαγάνδα σας συγκρούεται με την πραγματικότητα, όσα λεφτά κι αν μοιράσετε στα φιλικά σας μέσα ενημέρωσης και στους επικοινωνιακούς σας βραχίονες αυτό δεν αλλάζει.

Ναι, η πληθωριστική κρίση είναι διεθνής, αλλά η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ε.Ε.

Ο μέσος μισθός είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρώπη.

Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο στην ευρωζώνη.

Ο δομικός πληθωρισμός, τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων

- Λέτε ότι οι τιμές ανεβαίνουν επειδή είναι υψηλή η ζήτηση. Δηλαδή η ακρίβεια είναι σημάδι επιτυχίας;

Η αρνητική αποταμίευση οφείλεται στο ότι οι Έλληνες τρώνε από τα έτοιμα.

Πετάτε χαρταετό γι΄αυτό μειώσατε την τιμή στις καλούμπες.

Αποδυναμώνετε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν παίρνετε μέτρα για ενέργεια, fynds, τράπεζες.

- Εσείς κ. Μητσοτάκη είχατε μιλήσει για πληθωρισμό απληστίας των αγορών: Τι κάνατε; Συγκρουστήκατε μαζί τους;

Πήρατε μέτρα παρωδία όπως τα χρωματιστά τιμολόγια ή στείλατε επιστολή στην κ. φον ντερ Λάιεν, επιστολή που έχει τέτοια βαρύτητα όπως οι επιστολές του Ιησού που μοιράζει ο Βελόπουλος.

Ανακοινώσατε μειώσεις τιμών σε κωδικούς που δεν περιλαμβάνουν νωπά προϊόντα. Μειώσατε τις τιμές στις καβουροδαγκάνες, διότι η ελληνική οικογένεια δεν αντέχει αν δεν τις τρώει μία φορά την εβδομάδα.

- Αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος: τέσσερα εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στις εφορία άλλα τόσο σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς.

Η αλήθεια είναι ότι από τα 225 και πλέον δισ. ευρώ του ιδιωτικού χρέους στα πέντε χρόνια λειτουργίας του εξωδικαστικού έχουν ρυθμιστεί συνολικά 14,5 δισ. και μόνο οι μισές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν αποδειχθεί βιώσιμες.

Αρνηθήκατε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για προστασία δανειολήπτη, ακόμα και το δικαίωμα του δανειολήπτη να ενημερώνεται για την πορεία της οφειλής του.

Τα χρέη αυξάνονται, το 80% προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οφειλές κάτω των 30.000 ευρώ, γι΄ αυτό ζητάμε 120 δόσεις ώστε να αναπνεύσει η μεσαία τάξη.

Κάνουν πάρτι οι μεσάζοντες

Κατά τη δευτερολογία του ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στο επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι η τιμή στο κρέας αυξήθηκε επειδή είναι εισαγόμενο προϊόν.

«Τα ρεβύθια, τα φασόλια, οι φακές γιατί ακρίβυναν από τρεις έως δεκαπέντε φορές; Γιατί οι τιμές τους εκτινάσσονται από το ελληνικό χωράφι στο ελληνικό ράφι και κάνουν πάρτι οι μεσάζοντες;».

Ενώ ως προς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης, τον κάλεσε να κάνει συγκρίσεις με τις χώρες τις ευρωζώνης και όχι, γενικά, της Ευρώπης.

Και δεσμεύθηκε πως «όταν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει την διακυβέρνηση θα φέρει δικαιότερα μέτρα».