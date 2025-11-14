Η Αθήνα συζητά με το Ισραήλ αγορές πυραυλικών συστημάτων

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμένο αντιαεροπορικό θόλο άμυνας, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι με γνώση του σχεδίου.

Η Αθήνα έχει αναφέρει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ μέχρι το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την οικονομική κρίση του 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με την ιστορική της αντίπαλο, την Τουρκία.

Περίπου 3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντι-drone συστήματος, με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η Αθήνα σχεδιάζει επίσης να αγοράσει νέα μαχητικά αεροσκάφη stealth, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα εντατικοποιηθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες θα παρέχουν περίπου το 25% του έργου.

Το κόστος των 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit (ESLT.TA), υπολογίζεται στα 650 εκατ. ευρώ, ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί επίσης τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, θέλει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων συστημάτων πυροβολικού από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.