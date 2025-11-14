ΟΔΔΗΧ: Ολοκληρώθηκαν οι εκδόσεις ομολόγων για το 2025

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις εκδόσεις ομολόγων για το 2025, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακυρώνεται η δημοπρασία που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά:

«O ΟΔΔΗΧ ανακοινώνει ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 19η Νοεμβρίου 2025 δε θα πραγματοποιηθεί.

Οι εκδόσεις Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025 έχουν ολοκληρωθεί».