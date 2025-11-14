#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΔΔΗΧ: Ολοκληρώθηκαν οι εκδόσεις ομολόγων για το 2025

Η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 19η Νοεμβρίου 2025 δε θα πραγματοποιηθεί, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 15:42

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις εκδόσεις ομολόγων για το 2025, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακυρώνεται η δημοπρασία που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά:

«O ΟΔΔΗΧ ανακοινώνει ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 19η Νοεμβρίου 2025 δε θα πραγματοποιηθεί.

Οι  εκδόσεις Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025 έχουν ολοκληρωθεί».

