Τι αλλάζει στην «business visa» για ξένους επενδυτές και στελέχη

Νέο πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, εισάγει η Ελλάδα.

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση, που συνυπογράφουν τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης & Ασύλου, εξειδικεύει τους όρους του άρθρου 98 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν.5038/2023) και αναπροσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται επενδυτές, μέτοχοι και στελέχη.

Το πλαίσιο καλύπτει δύο μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον όσους επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ελληνικές εταιρείες μέσω ονομαστικών τίτλων ή μετοχών εισηγμένων εταιρειών, και δεύτερον όσους κατέχουν διοικητικές θέσεις, όπως μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι, σε εταιρείες ή υποκαταστήματα που έχουν κύκλο εργασιών ή ενεργητικό άνω των 4 εκατ. ευρώ.

Για τους επενδυτές, το κατώφλι παραμένει στα 500.000 ευρώ, αλλά η συμμετοχή σε μη εισηγμένες εταιρείες πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 33% του κεφαλαίου, ενώ οι τίτλοι πρέπει να είναι ονομαστικοί και να έχουν καταβληθεί αποκλειστικά σε μετρητά. Η εταιρεία οφείλει να έχει τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη 12μηνη διαχειριστική χρήση πριν από την επένδυση.

Στην περίπτωση εισηγμένων εταιρειών, δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστου ποσοστού, αλλά η ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει ο επενδυτής πρέπει να φθάνει τις 500.000 ευρώ. Οι αποδείξεις προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα ή διαμεσολαβητές που τηρούν τις προσωπικές μερίδες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, τα οποία υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν τόσο το ύψος της επένδυσης όσο και τη διακράτησή της μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, όχι παλαιότερα του ενός μήνα κατά την υποβολή, ούτε παλαιότερα των τριών μηνών κατά την αξιολόγηση από το υπουργείο Ανάπτυξης. Αν τα χρονικά όρια εκπνεύσουν, απαιτείται επανυποβολή.

Τι ισχύει για τα στελέχη

Άδεια διαμονής χορηγείται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους μόνο εφόσον η εταιρεία εμφανίζει ενεργητικό ή κύκλο εργασιών τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ στην τελευταία κλεισμένη χρήση. Απαιτούνται οικονομικές καταστάσεις με έκθεση ορκωτού ελεγκτή και δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ που να επιβεβαιώνουν τόσο τη θέση του στελέχους όσο και τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία πρέπει να βεβαιώνει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν λαμβάνει αμοιβή για τη θέση του. Η απαίτηση αυτή διατηρεί τη λογική της άδειας ως μέσου διευκόλυνσης συμμετοχής σε εταιρική διοίκηση και όχι ως εργαλείου πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχοι όροι ισχύουν για νόμιμους εκπροσώπους υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, με τις οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος να αποτελούν βασικό στοιχείο αξιολόγησης.

Με βάση την ΚΥΑ, η Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης αναλαμβάνει να ελέγχει επενδυτές και στελέχη αν γνωστοποιούν κάθε μεταβολή, στην κατοχή τίτλων, στο ποσοστό συμμετοχής, στη διοικητική τους θέση ή στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, εντός ενός μήνα.

Η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας διαμονής. Η διαδικασία ανανέωσης, πραγματοποιείται ανά πενταετία. Ο αιτών υποβάλλει εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά της αρχικής αίτησης στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να εκδοθεί επίσημη βεβαίωση διακράτησης επένδυσης. Η άδεια ανανεώνεται μόνο εφόσον η επένδυση ή η εταιρική δραστηριότητα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 98.