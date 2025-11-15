Υπερταμείο: Από την καταιγίδα των ΕΛΤΑ στο πλάνο του 2026

Στον απόηχο της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που προκάλεσε η απόφαση για λουκέτο σε δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ, μια απόφαση που η διοίκηση των Ταχυδρομείων αναγκάστηκε εν μέρει να ανακαλέσει, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) ανάρτησε, χθες, με μεγάλη καθυστέρηση, τις οικονομικές καταστάσεις του 2024.

Σε μια συγκυρία όπου το ζήτημα της επόμενης ημέρας των ΕΛΤΑ παραμένει ανοιχτό με τη διοίκηση του Υπερταμείου να σημειώνει χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις ότι: «η διετία 2025–2026 θεωρείται κομβικής σημασίας για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και των Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ-ΟΣΥ-ΣΤΑΣΥ)».

Εκτός από τα ΕΛΤΑ που παραμένουν μια ανοικτή πληγή για το Υπερταμείο, ο στόχος της διετίας 2025-2026 είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τις Ελληνικές Αλυκές και η αξιοποίηση των 22 Περιφερειακών Αεροδρομίων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία αναβάθμισης σε λιμένες και μαρίνες, ενώ η μονάδα PPF προωθεί προς δημοπράτηση έργα στρατηγικού χαρακτήρα, ενισχύοντας τη ροή ώριμων επενδυτικών πακέτων. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη η μακροχρόνια παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, ο διαγωνισμός για τη μετατροπή του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου σε επιχειρηματικό πάρκο logistics, η αναβίωση του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα αναβάθμισης της Διώρυγας της Κορίνθου. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί επίσης το έργο καταγραφής των 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ.

Για την ΕΕΣΥΠ, η περασμένη χρονιά ήταν δύο ταχυτήτων. Από τη μία ο όμιλος, βελτίωσε τη λειτουργική του εικόνα και ενίσχυσε τα έσοδά του από την άλλη, είδε τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες και τα μερίσματα να υποχωρούν, ενώ ο ισολογισμός του ενισχύθηκε λόγω της ενσωμάτωσης ΤΑΙΠΕΔ και πρώην ΤΧΣ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 9% στα 693,119 εκατ. ευρώ. Πίσω από την άνοδο αυτή βρίσκονται κυρίως το ΤΑΙΠΕΔ, με επιπλέον 46,9 εκατ. ευρώ έσοδα, χάρη στις συναλλαγές της μονάδας ADP (εισαγωγή και μερική πώληση του ΔΑΑ, συμφωνία παραχώρησης Αττικής Οδού) και την δραστηριότητα της μονάδας PPF στα έργα του RRF, η ΕΤΑΔ, με έσοδα αυξημένα στα 61,4 εκατ. ευρώ, η ΔΕΘ-Helexpo, που επωφελήθηκε από την Agrotica αλλά και τα ΕΛΤΑ. Ναι τα ΕΛΤΑ, που σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ, δείχνουν πλέον σταθεροποίηση και άνοδο εσόδων, κυρίως από ταχυμεταφορές.

Αντίβαρο αποτέλεσε ο ομιλος ΟΑΣΑ, όπου, παρά την άνοδο των εσόδων από εισιτήρια κατά 14,9 εκατ. ευρώ και την αύξηση των επιβιβάσεων, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν. Αιτία, η σημαντική συρρίκνωση της αποζημίωσης για μετακινήσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, φοιτητές κ.λπ.) κατά 23,9 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ενισχύθηκε στα 144 εκατ. ευρώ από 98,67 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης εσόδων και της αύξησης των επιχορηγήσεων που συνδέονται με το κόστος πωληθέντων (κυρίως στον ΟΑΣΑ), οι οποίες αυξήθηκαν στα 230,6 εκατ. ευρώ από 192,4 εκατ. ευρώ.

Στο επίπεδο των καθαρών αποτελεσμάτων, τα κέρδη μειώθηκαν 4% στα 211,053 εκατ. ευρώ. Η βασική πίεση ήρθε από τις συγγενείς επιχειρήσεις όπου τα κέρδη που αναλογούν στην ΕΕΣΥΠ από αυτές υποχώρησαν στα 111,9 εκατ. ευρώ από 203,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 31,531 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος πωληθέντων, μαζί με τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, αυξήθηκαν συνολικά κατά περίπου 61,2 εκατ. ευρώ.

Κυριότεροι παράγοντες ήταν οι δαπάνες μισθοδοσίας που αυξήθηκαν κατά 29,8 εκατ. ευρώ (περίπου 8%), οι αμοιβές και έξοδα τρίτων κατά 17,3 εκατ. ευρώ και οι άμεσες δαπάνες έργων των μονάδων ADP και PPF αυξήθηκαν κατά 26,3 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία εκτοξεύθηκαν στα 12,28 δισ. ευρώ από 6,06 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των περιουσιακών στοιχείων του πρώην ΤΧΣ, της απορρόφησης του ΤΑΙΠΕΔ και της αναγνώρισης σημαντικών απαιτήσεων από παραχωρήσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα άγγιξαν τα 5,106 δισ. ευρώ (από 828,709 εκατ. ευρώ), με περίπου 3,72 δισ. ευρώ να προέρχονται από το πρώην ΤΧΣ.

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έφτασαν τα 1,72 δισ. ευρώ από 682,191 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των συμμετοχών του πρώην ΤΧΣ και της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων και λοιπών κινήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ΔΕΗ, ΔΑΑ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κ.λπ. Ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν στα 1,24 δισ. ευρώ από 309,6 εκατ. ευρώ.

Σε αμιγώς εταιρικό επίπεδο, τα έσοδα από μερίσματα υποχώρησαν στα 66,4 εκατ. ευρώ από 177,4 εκατ. ευρώ το 2023. Βέβαια το 2023 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είχε μοιράσει σωρευτικό μέρισμα, που αφορούσε κέρδη προηγούμενων ετών, τμήμα του 2023 ως προμέρισμα και παλαιά αδιανέμητα κέρδη. Την ίδια στιγμή τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ από 10,4 εκατ. ευρώ.