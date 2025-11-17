Ευρωδικαστήριο: Στο στόχαστρο ο «επαρκής» κατώτατος μισθός

Στο μικροσκόπιο των νομικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται πλέον η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ) όσον αφορά την Οδηγία 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς, που έχει ενσωματωθεί στη χώρα μας με το Νόμο 5163/2024.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του ευρωδικαστηρίου έκρινε πως μόνο ένα μικρό τμήμα της Οδηγίας υπερέβη τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από στελέχη της Κομισιόν, αλλά και έγκυρους νομικούς, η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Οδηγία «παραμένει κατά κύριο μέρος έγκυρη», καθώς ακύρωσε μόνο τις διατάξεις που όριζαν «απαρέγκλιτα» κριτήρια για την επάρκεια των μισθών.

Στο σύνολό τους δε, υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων – που αποτελεί ζητούμενο για τη χώρα μας και ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαβουλεύσεων προκειμένου έως το τέλος του Δεκεμβρίου να υπάρξει μια Εθνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις - είναι ένα από τα πιο «ασφαλή» σημεία της Οδηγίας.

Στον αντίποδα, το ΔΕΕ ακύρωσε δύο διατάξεις της Οδηγίας 2022/2041: συγκεκριμένα, το μέρος με τα κριτήρια που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη με νομοθετημένο κατώτατο μισθό να λαμβάνουν συντονισμένα συγκεκριμένα κριτήρια (όπως αγοραστική δύναμη, παραγωγικότητα κλπ) κατά τον καθορισμό - αναπροσαρμογή του μισθού. Κι επίσης, το τμήμα της Οδηγίας που απαγορεύει τη μείωση του κατώτατου μισθού σε κράτη με «αυτόματους δείκτες αναπροσαρμογής» (indexation) — δηλαδή, όταν ο μισθός αυξάνεται ή μειώνεται βάσει κάποιου αυτόματου μηχανισμού.

Αυτό που πρέπει να εξεταστεί, είναι εάν ο νόμος 5163/2024, επικαλείται ρητά αυτές τις «απαρέγκλιτες υποχρεώσεις», καθώς στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην εφαρμογή του — δηλαδή, θα χρειαστεί να εξασφαλιστεί ότι το εθνικό πλαίσιο δεν βασίζεται αποκλειστικά στα μέρη της Οδηγίας που κρίθηκαν υπερβολικά παρεμβατικά.

Νομικοί κύκλοι πάντως, δεν θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό να απαιτηθούν νέες νομοθετικές - κανονιστικές ρυθμίσεις στο μέλλον για να αποφευχθούν νομικές αμφισβητήσεις και να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή φέρνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Άλλωστε, σύμφωνα με τον νόμο, για τα έτη 2026 και 2027, ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη γνωμοδοτήσεις από Επιτροπή Διαβούλευσης και Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Από το 2028 και μετά, ο νόμος προβλέπει έναν «μαθηματικό τύπο» αντίστοιχο με αυτόν που ισχύει στην Γαλλία από την δεκαετία του 70, για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του κόστους ζωής (για τα νοικοκυριά του χαμηλότερου εισοδηματικού 20%) και τη μεταβολή της αγοραστικής δύναμης των γενικών μισθών.

Αν και το ΔΕΕ ακύρωσε τις «υποχρεωτικές» ευρωπαϊκές κατευθύνσεις (κριτήρια) για το πώς τα κράτη-μέλη πρέπει αποκλειστικά να καθορίζουν και να προσαρμόζουν τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική εκτίμηση νομικών κύκλων, είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί τα κριτήρια που αναφέρονται στο νόμο δεν είναι υποχρεωτικά αλλά ενδεικτικά.

Όσο για τη ρήτρα που περιορίζει τη δυνατότητα μείωσης, εκτιμούν ότι ούτε και σε αυτό το σημείο θα υπάρξει πρόβλημα, καθώς στο εθνικό μας δίκαιο, δεν είναι υποχρεωτική. Υπάρχει ρητή αναφορά σε δυνατότητα μείωσης του κατώτατου μισθού, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, και μετά από απόφαση των κοινωνικών εταίρων. Οπότε, θεωρητικά, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στο ελληνικό πλαίσιο ώστε να μην δεσμεύεται αυστηρά από τον «κανόνα μη μείωσης» που προέβλεπε η Οδηγία.

Παράλληλα, έγκυροι νομικοί αλλά και τα ελληνικά και ευρωπαϊκά συνδικάτα, ξεκαθαρίζουν ότι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Κοινοτικής Οδηγίας και του ελληνικού Νόμου 5163/2024 είναι η προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στόχος που περιλαμβάνεται στην Κοινοτική Οδηγία και διατηρείται σε ισχύ και μετά την απόφαση του ευρωδικαστηρίου.

Για τα υπόλοιπα άρθρα της Οδηγίας, το ΔΕΕ αποφάσισε ότι είναι νόμιμα και ότι δεν υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.

