#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΣΦΑ: 84,3 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για αγωγό αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Το έργο, που θα αποτελείται από 157 χιλιόμετρα αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας

ΔΕΣΦΑ: 84,3 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για αγωγό αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 09:44

 

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του ΕΣΠΑ 2021-2027, η επιχορήγηση για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, συνολικού κόστους 188.341.603,94 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης 84.311.895 ευρώ.

Το έργο, που θα αποτελείται από 157 χιλιόμετρα αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας. Ενώ, περιλαμβάνει και: κλάδο για την σύνδεση με το Μετρητικό Σταθμό Καρδιάς, κλάδους για την σύνδεση με το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Άσπρου Σκύδρας και το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Περδίκκα Εορδέας, κλάδο για την τροφοδοσία των περιοχών Βέροιας και Νάουσας, καθώς και προβλέψεις μελλοντικών επεκτάσεων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τον Σταθμό Μέτρησης της Καρδιάς για την παροχή των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για τις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου.

Τονίζεται, ότι ο νέος αγωγός στη Δ. Μακεδονία αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2023-2032, καθώς θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα - και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη- σχεδιασμένος για λειτουργία και μεταφορά έως και 100% υδρογόνου “hydrogen ready”. Το έργο αποτελεί μέρος του European «Hydrogen Backbone», της σχετικής υποδομής υδρογόνου της Ε.Ε, για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια.

Δικαιούχος ορίστηκε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

Κοινό αίτημα ΔΕΣΦΑ και πέντε διαχειριστών για διασυνοριακά προϊόντα αερίου

Οι πρώτες ελληνικές business με ΔΕΠΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία

Παπασταύρου: Εξελιχθήκαμε σε αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύμμαχο των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο