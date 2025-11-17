Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 13:42

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 48η «Ημέρα Καριέρας» στη Δράμα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11, Δράμα, Τ.Κ. 66131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πάνω από 30 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-dypa-drama-2025

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλήσουν, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, καθώς και να λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/memme

Περισσότερα για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ βρίσκονται στον επίσημο ιστότοπο: www.dypa.gov.gr

