Στην Αμοργό για την έναρξη του «Αμοργοράματος» ο Σταύρος Παπασταύρου

Το σχέδιο δράσης προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, μεταξύ άλλων.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 16:49

Στην Αμοργό θα μεταβεί αύριο (18/11) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς τίθεται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για το πρόγραμμα «Αμοργόραμα», το οποίο θεσπίζει -μετά από πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τους αλιείς του νησιού- περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη του νησιού, με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου 2025, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 148, Α Τεύχος) το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ υπ.73), που ορίζει τα ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία στην παράκτια ζώνη του νησιού με έναρξη ισχύος την 18η Νοεμβρίου.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά το ίδιο χρονικό διάστημα, τη σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).

 

