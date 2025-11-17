Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη και οι «παγίδες» στην αίτηση

Μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, πάνω από 580.000 πολίτες έχουν υποβάλει τις αιτήσεις του για το επίδομα θέρμανσης, όταν ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων πέρυσι ανέρχονταν στους 1.200.000. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 για περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 420.000 αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, τα ξύλα και λοιπά καύσιμα, ενώ 1 στις 4, δηλαδή 160.500 αιτήσεις αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.

Πάντως, οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης είναι προς το παρόν περιορισμένες, λόγω του καλού καιρού, ωστόσο η μέση τιμή του έχει αυξηθεί κατά 4,3% τον τελευταίο μήνα από τα 1,13 ευρώ το λίτρο στις 15 Οκτωβρίου στα 1,18 ευρώ.

Η προκαταβολή του 60% του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Χρήσιμες συμβουλές για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης είναι σχετικά απλή, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα στο επίδομα. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες αφορά τη δήλωση των στοιχείων.

Πολλοί έγγαμοι δηλώνουν IBAN κατά λάθος το όνομα του άλλου συζύγου αντί του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τραπεζικό λογαριασμό: πρέπει να δηλωθεί το ΙΒΑΝ του ατόμου που κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Αντίστοιχα λάθη παρατηρούνται και στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου, όπου συχνά αναγράφεται ο ΑΦΜ του άλλου συζύγου. Ωστόσο, στα εγκεκριμένα παραστατικά πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου, δηλαδή του προσώπου που έχει υποβάλει την αίτηση.

Τέλος, υπάρχει και ένας σημαντικός περιορισμός: τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για άλλα καύσιμα, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο ή καυσόξυλα.

