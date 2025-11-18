#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο κ. Καμάρας σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Connecticut College (ΒΑ) και πολιτική φιλοσοφία και διεθνή πολιτική οικονομία στο LSE και έχει σημαντική εμπειρία στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και σε ζητήματα σύνδεσης της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα.

Νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα ο Αντώνης Καμάρας

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 09:40

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, ο κ. Αντώνης Καμάρας ορίζεται Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Οπως αναφέρεται σχετικά, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας της Ελλάδας με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και την ευρύτερη ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Ο κ. Αντώνης Καμάρας σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Connecticut College (ΒΑ) και πολιτική φιλοσοφία και διεθνή πολιτική οικονομία στο LSE (M.Sc., M.Phil. αντίστοιχα) και έχει σημαντική εμπειρία στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και σε ζητήματα σύνδεσης της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα.

 

