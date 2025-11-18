Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, επισκέφθηκε σήμερα την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο, κ. Σταύρο Καφούνη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αποτύπωση των τρεχουσών συνθηκών στον εμπορικό κλάδο και στην ανάλυση παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη ρευστότητα, το λειτουργικό κόστος, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και την ανάγκη για επιτάχυνση του ψηφιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκαν παράγοντες που συνδέονται με τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάστηκαν επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή τέλους/τελωνειακής επιβάρυνσης στα χαμηλής αξίας δέματα που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισάγονται εντός ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που ενισχύει τους όρους του θεμιτού και ισότιμου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προάγει τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου και ενισχύει την προστασία των καταναλωτών, στην οποία συνέβαλε η ΕΣΕΕ και την οποία η Ελλάδα στηρίζει και έχει ζητήσει να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2026.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και διαλόγου που πραγματοποιεί η Συνομοσπονδία ανά την Ελλάδα, στοχεύοντας στη συστηματική καταγραφή αναγκών και προτάσεων από τοπικούς εμπορικούς φορείς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη εκδήλωση της ΕΣΕΕ στη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν δεδομένα και αναλύσεις για την κατάσταση του εμπορίου, καθώς και οι προοπτικές ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Kοινή η βούληση για συνεχή ανταλλαγή απόψεων και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον εμπορικό τομέα.