Enterprise Greece: Ενισχυμένη ελληνική παρουσία και εθνικό περίπτερο στο 5th ReBuild Ukraine

Με συμμετοχή σε υψηλό θεσμικό επίπεδο ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελλάδας στη διήμερη διεθνή εκδήλωση και συνέδριο 5th ReBuild Ukraine, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13–14 Νοεμβρίου 2025 στο εκθεσιακό κέντρο EXPO XXI στη Βαρσοβία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Enterprise Greece διοργάνωσε για πρώτη φορά το Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας, πλαισιωμένο από 13 ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, τεχνολογίας, περιβαλλοντικών λύσεων, υπηρεσιών και υποδομών.

Της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής ηγήθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και πρόεδρο της Enterprise Greece, κ. Δημήτρη Σκάλκο. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο Ειδικός Απεσταλμένος για την Ουκρανία, Πρέσβης κ. Σπυρίδων Λαμπρίδης. Η Πρέσβης της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κ Νίκη Καμπά, υποδέχθηκε την αποστολή και διοργάνωσε εκδήλωση δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου “Energy Conference / Energizing Recovery: Building a Stronger Ukrainian Energy Sector”, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεοχάρης απηύθυνε επίσημο χαιρετισμό και συμμετείχε στο πάνελ “Ukraine’s Energy Transformation: Strategic Policy Vision”, όπου ανέδειξε τη σημαντική προστιθέμενη αξία της ελληνικής τεχνογνωσίας στην ανοικοδόμηση της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας.

Ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική συμμετοχή αποτέλεσε η επίσκεψη του Υφυπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, κ. Roman Ανταράκ, στο Εθνικό Περίπτερο, συνοδευόμενου από τον κ. Θεοχάρη και τον κ. Σκάλκο. Ο κ. Ανταράκ είχε διεξοδικές συζητήσεις με εκπροσώπους των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τις τρέχουσες ανάγκες, προτεραιότητες και επενδυτικές ευκαιρίες της ουκρανικής αγοράς.

Οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν σειρά στοχευμένων διμερών συναντήσεων, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να συμβάλουν ενεργά στην ανάκαμψη, ανασυγκρότηση και ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, αλλά και στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους άλλων εθνικών συμμετοχών της ReBuild Ukraine, με στόχο την αναζήτηση νέων συνεργειών και επιχειρηματικών συμπράξεων καθώς και η οριστικοποίηση συμφωνιών των οποίων οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Βρεθήκαμε στη Βαρσοβία, στο συνέδριο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, συνοδευόμενοι από μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη συμμετέχουν ή επιδιώκουν να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήσαμε εποικοδομητικές συναντήσεις με αξιωματούχους από την Ουκρανία αλλά και από τις χώρες που συμμετέχουν, διευκολύνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να συνάψουν συνεργασίες και να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα έργα στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των υποδομών και άλλων κρίσιμων πεδίων. Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή, έχει σταθεί σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και σήμερα αυτή η στάση μεταφράζεται σε μια ισχυρή προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας μας.

Η αποστολή μας στη Βαρσοβία πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Enterprise Greece. Η εξειδίκευσή της στα ζητήματα εξωστρέφειας και προσέλκυσης επενδύσεων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών επιχειρηματικών δυνατοτήτων στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Αναφερόμενος στην παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε: «Η παρουσία της Ελλάδας στη ReBuild Ukraine 2025 επιβεβαιώνει το σταθερό και ουσιαστικό ρόλο της χώρας μας στη διεθνή προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Με τη διοργάνωση του πρώτου Εθνικού Περιπτέρου, η Enterprise Greece στόχευε στην ανάδειξη του επιπέδου τεχνογνωσίας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές και οι προηγμένες τεχνολογικές λύσεις. Οι ελληνικές εταιρείες απέδειξαν στην πράξη ότι μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την Ουκρανία, αξιοποιώντας την εμπειρία τους, την αξιοπιστία τους και το διεθνές τους αποτύπωμα. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, ενισχύοντας τις γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας και προωθώντας νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, ανάπτυξη και στρατηγικές συμπράξεις.»

Στο περιθώριο της ReBuild Ukraine, κατά τη διάρκεια του EU–Ukraine Investment Conference, υπεγράφη σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Ουκρανίας, εγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επέκταση του Ukraine Investment Framework (UIF) σε συνολικό ύψος €9,5 δισ., με επιπλέον χρηματοδότηση €127 εκατ. από τη Νορβηγία. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν χρηματοδότηση €722 εκατ. για την υποστήριξη δημοσίων υποδομών και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μόχλευση συνολικών επενδύσεων περίπου €2 δισ. Οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την EIB, το IBRD και το Cardano Development.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως με τη συντονισμένη παρουσία θεσμικών φορέων και επιχειρήσεων, η Ελλάδα επιβεβαίωσε τον ενεργό και στρατηγικό της ρόλο στη διεθνή προσπάθεια υποστήριξης και ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ικανότητες και την αξιοπιστία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας