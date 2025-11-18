#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά – Κύθνου

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, επιπλέον των 5 δρομολογίων που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα από το Λαύριο.

Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά – Κύθνου

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 18:51

Την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά - Κύθνου, μετά τη διακοπή της το 2024, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Open, παρότι οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του συγκεκριμένου νησιού -καθώς δεν είναι σε άγονη γραμμή- ρυθμίζονται από την ελεύθερη αγορά, ο ίδιος με πρωτοβουλία του ήρθε σε συνεννόηση με συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, η οποία ανταποκρίθηκε και επετεύχθη η δρομολόγηση νέου πλοίου.

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, επιπλέον των 5 δρομολογίων που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα από το Λαύριο.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, εξυπηρετούνται μόνιμοι κάτοικοι, δημόσιοι λειτουργοί και επισκέπτες και ικανοποιείται το αίτημα που είχε εδώ και καιρό η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία της Κύθνου.

Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, είναι στον αέρα διαγωνισμός, ύψους 668 εκατ. ευρώ για τις άγονες γραμμές, ο οποίος θα έχει διάρκεια 4 έτη και θα διασφαλίζει την κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της επικράτειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ περνάει στις λιμενικές υποδομές

Κικίλιας: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στην ναυτιλία

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Κικίλιας από Αίγυπτο: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια, διεθνείς οργανισμούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο