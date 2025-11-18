#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστολή Χάρη Δούκα στον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ για τα δημοτικά τέλη

"Μας προξενεί εντύπωση ότι η επιστολή σας για τα δημοτικά τέλη, απευθύνεται μόνο στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ακόμη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής", σημειώνει ο Χάρης Δούκας.

Επιστολή Χάρη Δούκα στον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ για τα δημοτικά τέλη

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 21:27

Επιστολή προς πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτο Παραδιά έστειλε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, την οποία δημοσιοποίησε και ουσιαστικά αποτελεί απάντηση σχετικά με τα δημοτικά τέλη, ενώ του θέτει και τρία ακόμη ζητήματα.

«Μας προξενεί εντύπωση ότι η επιστολή σας για τα δημοτικά τέλη, απευθύνεται μόνο στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ακόμη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Ως φαίνεται το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στα ακίνητα μόνο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια τονίζει:

«Σε κάθε περίπτωση θα ήταν χρήσιμη η συζήτηση και η συνεργασία μας για τα ακίνητα στην Αθήνα. Ιδιαίτερα για τα εξής θέματα:

1ον Πώς θα ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα.

2ον Πώς θα υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες στην βραχυχρόνια μίσθωση. Θέματα αναγκαία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση στη στέγη, η οποία έχει γίνει είδος πολυτελείας και όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

3ον Τι θα γίνει με τις υπέρμετρες αυξήσεις των ενοικίων των ακινήτων, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Περιμένουμε επίσης να ζητήσετε από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους Δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας, που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών σας που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προκειμένου οι πόλεις να βελτιώσουν τις υποδομές τους και τις υπηρεσίες τους. Κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Και καταλήγει: «Η ανταπόκρισή σας σε αυτά τα θέματα, θα αποδείξει το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΔΕ: Ψήφισμα για τη θωράκιση των Δήμων, πανηγυρισμοί Δούκα

Νομικές κινήσεις κατά της τροπολογίας για Αγνωστο Στρατιώτη προαναγγέλλει ο Χ. Δούκας

Τι αλλάζει στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και AirBnB ακινήτων

Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τον Αγνωστο Στρατιώτη ο Χάρης Δούκας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο