Επιστολή Χάρη Δούκα στον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ για τα δημοτικά τέλη

Επιστολή προς πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτο Παραδιά έστειλε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, την οποία δημοσιοποίησε και ουσιαστικά αποτελεί απάντηση σχετικά με τα δημοτικά τέλη, ενώ του θέτει και τρία ακόμη ζητήματα.

«Μας προξενεί εντύπωση ότι η επιστολή σας για τα δημοτικά τέλη, απευθύνεται μόνο στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ακόμη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Ως φαίνεται το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στα ακίνητα μόνο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια τονίζει:

«Σε κάθε περίπτωση θα ήταν χρήσιμη η συζήτηση και η συνεργασία μας για τα ακίνητα στην Αθήνα. Ιδιαίτερα για τα εξής θέματα:

1ον Πώς θα ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα.

2ον Πώς θα υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες στην βραχυχρόνια μίσθωση. Θέματα αναγκαία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση στη στέγη, η οποία έχει γίνει είδος πολυτελείας και όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

3ον Τι θα γίνει με τις υπέρμετρες αυξήσεις των ενοικίων των ακινήτων, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Περιμένουμε επίσης να ζητήσετε από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους Δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας, που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών σας που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προκειμένου οι πόλεις να βελτιώσουν τις υποδομές τους και τις υπηρεσίες τους. Κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Και καταλήγει: «Η ανταπόκρισή σας σε αυτά τα θέματα, θα αποδείξει το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ