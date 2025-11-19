#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αμεσα προωθείται η νομοθετική ρύθμιση που επιχειρεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Προωθείται η δημιουργία του «δυτικού αντίβαρου» απέναντι στην κινεζική κυριαρχία της Cosco στον Πειραιά. Η σιδηροδρομική σύνδεση και με το Θριάσιο.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Με προίκα σιδηροδρομική γραμμή χτυπά την Cosco

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 07:39

Ένα νέο, γεωπολιτικό, σκηνικό διαμορφώνεται στα ελληνικά λιμάνια. Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στην ONEX, να επεκτείνει τις δραστηριότητές των Ναυπηγείων Ελευσίνας εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Η διάταξη, θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που οδεύει προς ψήφιση στις 26 Νοεμβρίου, αναφέρουν πηγές με γνώση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ρύθμιση θα προβλέπει, σύμφωνα με πηγές με γνώση, και τη σιδηροδρομική σύνδεση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας με το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο.

Πίσω από την πρωτοβουλία, πηγές της αγοράς αναγνωρίζουν μια ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση. Τη δημιουργία ενός δυτικού και κυρίως αμερικανικού αντιβάρου στην κινεζική Cosco, η οποία κυριαρχεί εδώ και χρόνια στον Πειραιά. Η ρύθμιση, όπως τονίζουν πηγές με γνώση των διεργασιών, «κλειδώνει» σε χρόνο ρεκόρ και αποτελεί προϊόν συντονισμένης βούλησης Αθήνας-Ουάσιγκτον, με άμεση εμπλοκή της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, της οποίας η ONEX αποτελεί χρηματοδοτούμενο σχήμα.

Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου αποκαλύφθηκε ότι η νομοθετική ρύθμιση προωθείται άμεσα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μετατρέπονται από έναν παραδοσιακό φορέα ναυπηγοεπισκευής σε ένα πολύμορφο hub, με δυνατότητα υποδοχής containers, αναβάθμισης ενεργειακών εγκαταστάσεων, ανάπτυξης υπηρεσιών κ.ά.

Στελέχη της αγοράς τονίζουν πως η άμεση αξιοποίηση του λιμανιού και η λειτουργική διασύνδεσή του με τη σιδηροδρομική γραμμή και το Θριάσιο είναι το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά. Η Ελευσίνα μπορεί να εξελιχθεί σε κρίκο που συνδέει τη Μεσόγειο με τις χερσαίες εμπορευματικές ροές προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Πολιτικά, η πρωτοβουλία αποτελεί ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αθήνας στο νέο ισοζύγιο ισχύος που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Cosco κυριαρχεί στον Πειραιά και έχει διαμορφώσει τις ισορροπίες όχι μόνο στον Πειραιά, αναφέρουν άλλες πηγές.

