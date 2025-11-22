Ενισχύσεις σε δύο δόσεις για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Από τα τέλη Νοεμβρίου έως και τα Χριστούγεννα, οι περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν ενισχύσεις – ανάσα, ξεκινώντας από το ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ έως και τις αυξήσεις 2,4%, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά, αλλά και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Η ετήσια αύξηση των συντάξεων προκύπτει από το άθροισμα του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρούμενο διά του δύο και αναμένεται να φτάσει το 2,4%. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν αύξηση τουλάχιστον στο 50%, ενώ από το 2027 η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί.

Το πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που αφορούν τους συνταξιούχους, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 28 Νοεμβρίου, με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας να ενεργοποιούν το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ. Πρόκειται για παροχή που θα καταβληθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και σε 340.000 ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις. Άλλωστε, το επίδομα που δίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια ως έκτακτη παροχή, πλέον, καθιερώνεται ως ετήσια ενίσχυση.

Για την καταβολή του ισχύουν εισοδηματικά, περιουσιακά αλλά και ηλικιακά κριτήρια:

Για έγγαμους: το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 26.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 26.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ. Για άγαμους ή χήρους/χήρες: το εισόδημα πρέπει να είναι έως 14.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Η περιουσιακή κατάσταση προσδιορίζεται με βάση την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.

Για όλους, ισχύει ηλικιακό όριο, το 62ο έτος της ηλικίας.

Το δεύτερο μέρος του πακέτου θα εμφανιστεί στη σύνταξη του Ιανουαρίου, που καταβάλλεται τον Δεκέμβριο. Τότε θα ενσωματωθούν οι αυξήσεις των συντάξεων για το 2026, η κατάργηση ή η μείωση της προσωπικής διαφοράς και οι αλλαγές στη φορολογία.

Η αύξηση των συντάξεων αναμένεται να κλείσει στο 2,4%, ποσοστό λίγο υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Οι μηνιαίες αυξήσεις ξεκινούν από 12 ευρώ για συντάξεις γύρω στα 500 ευρώ και φτάνουν έως 72 ευρώ για συντάξεις κοντά στις 3.000 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι προσαυξήσεις κινούνται από 144 έως 864 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία για τους συνταξιούχους, κυρίως όμως για την κυβέρνηση που έχει επενδύσει πολιτικά, στην απόφαση για «κατάργηση» της προσωπικής διαφοράς, έχει η μετάβαση στο νέο καθεστώς. Το ζήτημα αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι από το 2010 και μετά, δεν έχουν λάβει καμία αύξηση. Από το 2026 θα λάβουν το 50% της αύξησης στην τσέπη, ενώ το υπόλοιπο θα μειώνει την προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα λαμβάνεται το 100% της αύξησης , ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι υπόλοιπο. Στην πράξη, η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί.

Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται σταδιακά η δυνατότητα να περνούν οι αυξήσεις στο καθαρό ποσό των συντάξεων, κάτι που για χρόνια δεν συνέβαινε για όσους είχαν υψηλή προσωπική διαφορά. Να σημειωθεί ότι, η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023-2025 -που δεν έλαβαν οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς η λογική του νομοθέτη ήταν εμμέσως, και σταδιακά, να επιδιωχθεί η «εξίσωση» των παλαιών, υψηλότερων συντάξεων, με τις νέες, σημαντικά χαμηλότερες)- ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).

Πλέον, για παράδειγμα συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ, θα πρέπει να λάβει αύξηση 24 ευρώ, για το 2026. Τα 12 ευρώ θα μπουν στην τσέπη, ενώ τα υπόλοιπα θα μειώσουν την προσωπική διαφορά, η οποία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται έως την οριστική κατάργησή της.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν και από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος. Σύμφωνα με παράδειγμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει: 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, δηλαδή 593 ευρώ καθαρά συνολικά.