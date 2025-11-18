Θεσσαλονίκη: Συνάντηση ΟΛΘ και ΕΕΘ για αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το λιμάνι Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας επικεντρώθηκε η συζήτηση στη συνάντηση εργασίας που είχαν ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) δρ. Ιωάννης Τσάρας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης, όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΕΘ, εξαντλήθηκε στην ενημέρωση για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του ΟΛΘ, προς όφελος του μεταφορικού έργου και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Παράλληλα, συζητήθηκε η αξιοποίηση του τουρισμού κρουαζιέρας για την ενίσχυση του οικονομικού κλίματος της Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία μιας εφαρμογής που θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες και το προσωπικό κρουαζιέρας και η οποία θα τους ενημερώνει για σημεία που μπορούν να περάσουν τον χρόνο τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Στόχος της πρότασης αυτής η οποία, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βρήκε θετική ανταπόκριση εκ μέρους των στελεχών του ΟΛΘ, είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτυπώματος της κρουαζιέρας στην Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα σύγχρονο «εργαλείο» που θα προσφέρει άμεση ενημέρωση.

Από την πλευρά των εκπροσώπων των μεταφορέων και των ναυτικών πρακτόρων, εκφράστηκε η ανησυχία για τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται γειτονικά λιμάνια, όπως και η ανάγκη να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς και ο Λιμένας Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι τους.

Στην συνάντηση, συμμετείχαν ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου, Ελευθέριος Ωραιόπουλος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) Απόστολος Κενανίδης, η πρόεδρος της επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU) και γενική διευθύντρια της ΟΦΑΕ Ηρώ Δουμάνη,ο αντιπρόεδρος της ΟΦΑΕ Γιώργο Χαλδέζος και ο γενικός της γραμματέας Χαράλαμπος Τσουχαταρίδης, καθώς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΟΝΠΕ), Βασίλειος Καμπάκης.

Εκ μέρους της ΟΛΘ, στη συνάντηση συμμετείχαν, ο εμπορικός διευθυντής Νικόλαος Φωκάς και ο επικεφαλής Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας, Άγγελος Φραντζέτης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ