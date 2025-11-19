Στο 1,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Ακόμη χαμηλότερα από την πρώτη εκτίμηση εκτιμά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα η Eurostat για τον Οκτώβριο, στο 1,6% σε ετήσια βάση, από 1,7% που είχε αρχικά αναφέρει. Τον Σεπτέμβριο ήταν στο 1,8%.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνει την πρόβλεψή της για την ευρωζώνη, στο 2,1% ετησίως, από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2%.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, παρέμεινε σταθερός και σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο και σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση, στο ετήσιο 2,4%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.