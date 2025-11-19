#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο 1,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Η πρώτη εκτίμηση της Eurostat έκανε λόγο για 1,7% σε ετήσια βάση. Τον Σεπτέμβριο ήταν στο 1,8%. Επιβεβαιώνει στο 2,1% τον ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 12:04

Ακόμη χαμηλότερα από την πρώτη εκτίμηση εκτιμά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα η Eurostat για τον Οκτώβριο, στο 1,6% σε ετήσια βάση, από 1,7% που είχε αρχικά αναφέρει. Τον Σεπτέμβριο ήταν στο 1,8%.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνει την πρόβλεψή της για την ευρωζώνη, στο 2,1% ετησίως, από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2%.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, παρέμεινε σταθερός και σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο και σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση, στο ετήσιο 2,4%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.

