ΠΑΣΟΚ: Το φιάσκο με τα ιδιωτικά «Πανεπιστήμια» εξελίσσεται σε σκάνδαλο

«Στις 10.7.2025 καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή με Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, με την οποία ζητήσαμε να μας κοινοποιηθούν κρίσιμα έγγραφα που αφορούν την τήρηση της νομιμότητας κατά την διαδικασία της αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ( Ν.Π.Π.Ε)» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Επειδή δύο μήνες μετά η ερώτηση παρέμενε αναπάντητη, καταθέσαμε νέα -επίκαιρη αυτή τη φορά- κοινοβουλευτική ερώτηση, θέτοντας το θέμα άρνησης του υπουργείου Παιδείας να ανταποκριθεί στο αίτημα κατάθεσης στη Βουλή των συγκεκριμένων εγγράφων.

Κατά την συζήτηση της επίκαιρης αυτής ερώτησης στην ολομέλεια της Βουλής στις 17/9/2025, ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας απάντησε ότι «πρέπει να σας πω ότι ήδη αυτή η ερώτηση είχε απαντηθεί, είχε υπογραφεί και από την Υπουργό, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν έφτασε ακόμα στα χέρια σας». Ισχυρίζεται δηλαδή ο υφυπουργός ότι η απάντηση στην ερώτησή μας υπογράφηκε και εστάλη μεν αλλά…. χάθηκε στον δρόμο!

Σήμερα, πέντε ολόκληρους μήνες μετά την αρχικό μας αίτημα και 2 μήνες μετά τη διαβεβαίωση του υφυπουργού Παιδείας από το βήμα της Βουλής ότι τα έγγραφα είναι …καθ’ οδόν, τα έγγραφα παραμένουν άφαντα και κανείς πια δεν απορεί γιατί τα κρατάει στα συρτάρια της η υπουργός Παιδείας ως επτασφράγιστο μυστικό.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κρύβει τις απαντήσεις γιατί η διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησης παραμένει διάτρητη, παρά τις εκ των υστέρων εκπτώσεις και διευκολύνσεις με σειρά τροπολογιών επί των διατάξεων του αρχικού νόμου.

Με δικές μας αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και πληθώρα ανακοινώσεων, αναδείξαμε τα σοβαρά προβλήματα ποιότητας και ακαδημαϊκής αξιοπιστίας των νεοσύστατων Ν.Π.Π.Ε.. Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε ομηρία εκατοντάδες εγγεγραμμένοι σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων των τριών Νομικών που μέχρι και σήμερα, παρότι βρισκόμαστε στο μέσο του χειμερινού εξαμήνου, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών τους.

Αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση είναι το υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση. Επέτρεψαν τις εγγραφές φοιτητών στα ΝΠΠΕ πριν την ολοκλήρωση πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Επέτρεψαν την καταβολή προκαταβολών. Τώρα οφείλουν απαντήσεις που δεν μπορούν να αποφύγουν. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε επιτέλους θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών που εκκρεμούν;

Τι θα γίνει αν μετά τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών δεν εκπληρούται η ρητή διάταξη του νόμου που θέτει ως προϋπόθεση την λειτουργία 3 τουλάχιστον σχολών ανά Ν.Π.Π.Ε;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και πώς θα προστατευθούν χιλιάδες οικογένειες που αφέθηκαν απροστάτευτες στις κερδοσκοπικές ορέξεις των «μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων» τους;

Ο τραγέλαφος αυτός αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ενός φιάσκου. Ενός φιάσκου που από την ημέρα της ψήφισης του Ν.5094/2024 το προαναγγείλαμε. Ενός φιάσκου που με τις διαρκείς παρεμβάσεις μας αναδείξαμε και καταγγείλαμε. Ενός φιάσκου που εξελίσσεται σε σκάνδαλο. Που δεν εκθέτει μόνο την κυβέρνηση. Εκθέτει την χώρα».