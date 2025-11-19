FT: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στους διεκδικητές της προεδρίας του Eurogroup

Tο όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι μεταξύ αυτών που «παίζουν» στα διεθνή μέσα για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου τρεις μόλις μήνες μετά την επανεκλογή του για τρίτη θητεία.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, ο Iρλανδός ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας -και κατά συνέπεια εγκαταλείπει τη διοίκηση του 20μελούς μπλοκ του ενιαίου νομίσματος-, για να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή και chief knowledge officer στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μακής Κεραυνός θα υπηρετήσει ως προσωρινός πρόεδρος του Eurogroup μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχος του Ντόναχιου, δήλωσε εκπρόσωπος του Eurogroup.

Για να προεδρεύσει του Eurogroup, ένας υπουργός Οικονομικών της ευρωζώνης χρειάζεται την υποστήριξη απλής πλειοψηφίας των ομολόγων του. Η επόμενη ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη τον Δεκέμβριο.

Μεταξύ των βασικών υποψηφίων είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), ο οποίος μοιράζεται αυτή τη στιγμή τα καθήκοντα του Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Ζαν Ζάμπον.

Ο Βαν Πετέγκεμ είχε σκεφτεί να συμμετάσχει στον προηγούμενο γύρο, αλλά δεν ήθελε να κινηθεί ενάντια στον εν ενεργεία Ντόναχιου. Ακόμη ένας αγαπημένος υποψήφιος είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επίσης από το συντηρητικό ΕΛΚ, γράφουν οι Financial Times.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες επικοινώνησε το Euro2day.gr σημειώνουν ότι παρακολουθούν τη συζήτηση που εξελίσσεται, την οποία θεωρούν πολύ τιμητική για τον ίδιο τον υπουργό αλλά και τη χώρα μας καθώς αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία. Ωστόσο δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης της θέσης.

Σημειώνεται ότι και το Bloomberg αναφέρεται στο όνομα του Ελληνα υπουργού Οικονομικών. «Και η Ελλάδα ενδέχεται να ενδιαφέρεται. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στο Bloomberg Television αυτόν τον μήνα ότι μια κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιον από τους συμπατριώτες του θα "συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια"».