Στη Βουλή ο προϋπολογισμός με στόχο ανάπτυξη 2,6%

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο, κατατίθεται σήμερα στις 11 π.μ. στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος φέρνει μέτρα ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης και κυρίως των οικογενειών με παιδιά, ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους άξονες και τα μεγέθη του κορυφαίου νομοθετήματος της χρονιάς.

Η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς και η συγκράτηση του πληθωρισμού αποτελούν τους βασικούς στόχους του νέου προϋπολογισμού, με τον «πήχη» μάλιστα για τον τιμάριθμο να χαμηλώνει οριακά (από το 2,2% του προσχεδίου) λόγω της καθοδικής πορείας που ακολουθεί τους τελευταίους μήνες (χθες η Eurostat ανακοίνωσε εναρμονισμένο δείκτη 1,6% στην Ελλάδα τον Οκτώβριο).

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται στο 2,4%, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης που καταγράφηκαν το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους (το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,95%) και τις μικρές αναθεωρήσεις για το 2025. Για το τρέχον έτος ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 2,2%, έναντι 2,3% που ήταν το 2024.

Σημαντική συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ το 2026 θα έχει η ιδιωτική κατανάλωση, με προβλεπόμενη αύξηση 1,7%, έναντι του 1,9% που προβλέπεται για εφέτος και 2,1% την περασμένη χρονιά. Κάτω από το 1% (στο 0,7%) θα περιοριστεί η δημόσια κατανάλωση, η οποία εφέτος τοποθετείται στο 1,4%, μετά τη «βουτιά» -4,1% πέρυσι.

Οι επενδύσεις προβλέπεται να σημειώσουν δυναμική αύξηση κατά 10,2%, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της πορείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για φέτος ο «πήχης» των επενδύσεων έχει τοποθετηθεί στο 5,7% ενώ πέρυσι η επίδοση ήταν 4,5%.

Έντονα ανοδικά προβλέπεται να κινηθούν εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι μεν πρώτες με ρυθμό 4,5% (από 2,2% εφέτος) ενώ οι δεύτερες θα εκτοξευθούν στο 4,6% (από 0,9% εφέτος).

Η απασχόληση θα κινηθεί ανοδικά με ρυθμό 0,4% (από 0,7%), ενώ το ποσοστό ανεργίας θα υποχωρήσει στο 7,4% έναντι 7,8% εφέτος.

Με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ανεργία θα βρεθεί στο 8,6% το 2026, από 9,1% και 10,1% τα έτη 2025 και 2024 αντιστοίχως.

Η διατήρηση των υψηλών ρυθμών της οικονομίας και κατά συνέπεια η αύξηση του παραγόμενου πλούτου, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, θα ενισχύσουν περαιτέρω τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα επιτρέψουν νέες παρεμβάσεις το 2026 υπέρ των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων.

Το 2024 το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ, ενώ εφέτος αναμένεται να ξεπεράσει το 3,5%.

Τα μέτρα στήριξης

Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τις ήδη ψηφισμένες από τη Βουλή, παρεμβάσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ, για την στήριξη κυρίως των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων. Βασικοί άξονες της φορολογικής μεταρρύθμισης: η στήριξη των οικογενειών με έμφαση στους πολύτεκνους, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ελάφρυνση των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους, η τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών, καθώς και η δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Με τη νέα χρονιά, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους λόγω της μειωμένης παρακράτησης. Ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες όμως θα πρέπει να περιμένουν περισσότερο. Θα δουν την όποια ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.