Κάλεσμα Μητσοτάκη για επενδύσεις από τη Σιγκαπούρη

Ως μια καλή αφορμή για να παρουσιάσει τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας και τη χώρα μας ως σημαντικό επενδυτικό προορισμό από την ασιατική αγορά θα έχει από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη Σιγκαπούρη.

Η συγκεκριμένη χώρα, σημειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι μια από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της ασιατικής ηπείρου, αλλά και με επενδυτές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

O πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Lawrence Wong, καθώς και με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Ελλάδα και Σιγκαπούρη έχουν αρκετά κοινά, καθώς είναι δύο χώρες που πιστεύουν στην πολυμέρεια, στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και στο ελεύθερο εμπόριο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Σιγκαπούρη, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους - οργανισμούς, που έχουν σημαντική παρουσία σε ευρύ κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων στην Σιγκαπούρη, την Νοτιοανατολική Ασία και ευρύτερα.

Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η προβολή της Ελλάδας ως σταθερού, ευέλικτου και καινοτόμου κόμβου επενδύσεων, καθώς και η ανάδειξη ευκαιριών σε τομείς όπως η ενέργεια και οι ΑΠΕ, η τεχνολογία, οι υποδομές, η ναυτιλία, ο τουρισμός νέας γενιάς, η αγροδιατροφή και η πράσινη μετάβαση.

Στην ατζέντα των πολιτικών επαφών του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, οι σχέσεις Ε.Ε-Σιγκαπούρης, καθώς και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη συνιστά παγκόσμιο πρότυπο.

Προώθηση συνεργασιών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο event στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το Συνέδριο Bloomberg New Economy Forum, το οποίο φέρνει κοντά, επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την προώθηση συνεργασιών και την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Αύριο, Παρασκευή, στο πλαίσιο του Forum, θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη—οικονομικές, ενεργειακές, γεωπολιτικές—καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη φιλοδοξεί όχι μόνο να εδραιώσει νέες γέφυρες συνεργασίας, αλλά και να ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας, ως μίας χώρας που μετασχηματίζεται, εξελίσσεται και πρωταγωνιστεί σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον ομόλογό του, καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Lee Hsien Loong, προκάτοχο του κ. Wong, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομάδα χωρών ASEAN. Είχαν συζητηθεί ζητήματα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, διεθνή ζητήματα, ενώ έμφαση δόθηκε στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η Ελλάδα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στηρίζει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ε.Ε.-ASEAΝ και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για συνεργασία στον Ινδο-Ειρηνικό και αποδίδει σημασία σε ζητήματα θαλασσίου εμπορίου, ελεύθερης ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.