#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δήμας: Πρόσκληση χρηματοδότησης 3 εκατ. για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026 – 2030.

Δήμας: Πρόσκληση χρηματοδότησης 3 εκατ. για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 12:34

Στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου αποσκοπεί η πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατ. ευρώ, που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Με τη σχετική πρόσκληση ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026 – 2030.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο 87,7% η κατασκευαστική πρόοδος στο Βόρειο Τμήμα του Ε-65

Αποφυλακίζονται υπό όρους οι δύο μηχανικοί για τις υπερκοστολογήσεις έργων στην Εγνατία Οδό

Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής

Στα «κάγκελα» οι εργολάβοι: Δημόσια έργα το 2025 με τιμές του... 2017

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο