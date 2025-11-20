Μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από 80 ισπανικές εταιρείες στη Μαδρίτη

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και ειδικότερα προς τον ταχέως αναπτυσσόμενο τεχνολογικό και ψηφιακό τομέα έστειλε η Ημερίδα Προσέλκυσης Ισπανικών Επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο Μαδρίτης (Cámara Madrid) στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, το Επιμελητήριο Μαδρίτης και την Enterprise Greece. Συμμετείχαν 80 ισπανικές εταιρείες από όλο το φάσμα της τεχνολογίας, της ψηφιακής οικονομίας, των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Τις εργασίες άνοιξε η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Επιμελητηρίου Μαδρίτης κα Esther Calvo. Ακολούθησε παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας, των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και των προοπτικών περαιτέρω ενδυνάμωσής τους, με ειδική αναφορά στους κλάδους τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων από τον προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας, κ. Παντελή Γκάσιο. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Ισπανο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, κ. Ανδρέας Παππάς.

Η ημερίδα ανέδειξε την πρόοδο και την επενδυτική ωριμότητα της Ελλάδας στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με την Enterprise Greece να παρουσιάζει το νέο επενδυτικό αφήγημα της χώρας, την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα και το ενισχυμένο οικοσύστημα καινοτομίας. Ο Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων για τον τομέα της Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κ. Ηλίας Ηλιάδης, ανέδειξε τις πρόσφατες μεγάλες επενδύσεις διεθνών ομίλων, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογικού περιεχομένου.

Στη συνέχεια, η κα Στεφανία Μουρούζη, εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Σύμβουλος επί θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανέδειξε τη συστηματική πρόοδο της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, με αναφορές σε έργα όπως το G-Cloud, το Gov.gr Wallet, KYC και KYB, το myCoast και το mAI-Gov. Τόνισε ότι η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα ενός συνεκτικού και μακρόπνοου σχεδιασμού που ξεκίνησε το 2019 με τη δημιουργία της Ψηφιακής Βίβλου Μετασχηματισμού 2020–2025, η οποία έθεσε σαφή στρατηγική κατεύθυνση και ορόσημα για την πενταετία, επιτρέποντας την υλοποίηση μεγάλων έργων που σήμερα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ψηφιακού κράτους.

Η προσέγγισή της τόνισε το ρόλο των ψηφιακών υποδομών στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και στη δημιουργία ενός προβλέψιμου, λειτουργικού και τεχνολογικά προηγμένου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή της ισπανικής Islalink και η παρουσία της CEO, κα Esther Garcés, ανέδειξε με χειροπιαστό τρόπο το δυναμικό της Ελλάδας στις ψηφιακές υποδομές. Η υλοποίηση του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας–Ιταλίας, η αποτελεσματικότητα των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών και η ποιότητα των τοπικών συνεργατών επιβεβαίωσαν ότι η χώρα πλέον προσφέρει ένα ώριμο, προβλέψιμο και λειτουργικό επενδυτικό περιβάλλον. Το γεγονός ότι ένα τόσο σύνθετο έργο προχώρησε ταχύτερα των αρχικών προβλέψεων υπογραμμίζει την επενδυτική ετοιμότητα της Ελλάδας και τη δυνατότητά της να υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας, στρατηγικές επενδύσεις.

Στην ίδια λογική, αλλά σε ένα διαφορετικό πεδίο υψηλής τεχνολογίας, ο κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα και Κύπρο της Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε το έργο Pharos AI Factory και τον υπερυπολογιστή DAEDALUS που αποτελούν την εθνική πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελλάδας, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ, υποδομές και εργαλεία αιχμής για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών. Με τη λειτουργία του η χώρα ενισχύει την ψηφιακή της αυτονομία, προσελκύει επενδύσεις και επιταχύνει την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. O Pharos, ένα από τα πρώτα AI Factories της Ευρώπης τοποθετεί την Ελλάδα δυναμικά στο διεθνή χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης και του high-performance computing και όπως η Islalink απέδειξε την ικανότητα της χώρας να υλοποιεί κρίσιμες υποδομές, η HPΕ ανέδειξε τη δυνατότητα της Ελλάδας να φιλοξενεί έργα αιχμής, να προσελκύει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και να δημιουργεί τεχνολογικό κεφάλαιο με πολλαπλασιαστική οικονομική αξία. Η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον όχι μόνο ως τόπος υλοποίησης, αλλά και ως στρατηγικός κόμβος για την ανάπτυξη διεθνών high-tech projects και με σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της Ευρώπης να γίνει η πρωτοπόρος ήπειρος στο χώρο του ΑΙ (ΑΙ continent)

Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε επίσης σύντομη, αλλά ουσιαστική παρουσίαση του υπό δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη ThessINTEC. Το ThessINTEC φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να υποστηρίξει start-ups, ερευνητικά έργα και διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προβάλλοντας τη χώρα ως κόμβο που συνδυάζει υποδομές αιχμής με υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναντήσεις δικτύωσης που δημιούργησαν πολλαπλά ανοίγματα συνεργασίας, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησαν υψηλού επιπέδου επαφές με τους ισπανικούς τεχνολογικούς συνδέσμους AMETIC και DigitalES. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δυνατότητες διμερών συνεργειών, μεταφορά τεχνογνωσίας, προώθηση συμπράξεων σε ψηφιακά έργα και διερεύνηση κοινών πρωτοβουλιών στον τεχνολογικό τομέα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου σε αγορές της ΝΑ Ευρώπης και ως τεχνολογικός κόμβος της Μεσογείου.

Με αφορμή την επιτυχή διοργάνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος (φωτό), δήλωσε: «Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση οικονομικής διαφοροποίησης. Η στροφή προς την τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό θέτει τα θεμέλια για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών και οικοσυστημάτων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί προοπτικές για αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση του ΑΕΠ και δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων, εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον τα ανθρώπινα και τεχνικά κεφάλαια, καθώς και το σταθερό θεσμικό περιβάλλον, για να προσελκύσει και να στηρίξει επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε βάθος χρόνου, ανοίγοντας το δρόμο για βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη.»