Συνέδριο για την έρευνα αγοράς από τον ΣΕΔΕΑ

Ο ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς) εγκαινιάζει το MINDS: ΣΕΔΕΑ Market Research Forum 2025, έναν νέο θεσμό αφιερωμένο στη στρατηγική αξία της Έρευνας Αγοράς και στον καθοριστικό της ρόλο σε μια εποχή όπου τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και η βιωσιμότητα επαναπροσδιορίζουν τις αποφάσεις, την ανάπτυξη και την επικοινωνία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ρηγίλλης, Αθήνα), συγκεντρώνοντας περισσότερους από 30 ομιλητές από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και θεσμικό χώρο, καθώς και εκπροσώπους της Πολιτείας.

Η έρευνα αγοράς αποτελεί το θεμέλιο κάθε σύγχρονης στρατηγικής: αποτυπώνει τις στάσεις, τις αξίες και τις ανάγκες των ανθρώπων, παρέχει στοιχεία που καθοδηγούν τις αποφάσεις και συμβάλλει στη χάραξη πολιτικών και επιχειρηματικών κατευθύνσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική ευθύνη.

Με το MINDS: ΣΕΔΕΑ Market Research Forum, ο ΣΕΔΕΑ ανοίγει έναν σύγχρονο χώρο διαλόγου που αναδεικνύει την αξία της έρευνας ως μοχλού ανάπτυξης, καινοτομίας και διαφάνειας.

Διεθνείς Ομιλήτριες

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί δύο εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας:

Anne-Sophie Damelincourt Consultant, ESOMAR President

Η Anne-Sophie Damelincourt, Πρόεδρος της ESOMAR (2025–2028), είναι κορυφαία σύμβουλος με εμπειρία άνω των 25 ετών στην παγκόσμια αγορά insights. Ως ιδρύτρια της Blue Lemon Insight & Strategy, έχει συνεργαστεί με brands όπως Unilever και Lactalis, προωθώντας την ηθική, τη διαφορετικότητα και την καινοτομία στον χώρο της έρευνας.

Debrah Harding, Managing Director, Market Research Society (MRS)

Η Debrah Harding, επικεφαλής της Market Research Society (MRS) και Πρόεδρος του Global Business Research Network (GRBN), είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες ηγέτιδες του κλάδου διεθνώς, με συνεισφορά στη θέσπιση των προτύπων ISO 20252 και στην προώθηση της ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων.

Σε ποιον απευθύνεται

Επαγγελματίες και στελέχη από τον χώρο του marketing, της επικοινωνίας, της στρατηγικής και των επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκούς και ερευνητές

Φορείς της Πολιτείας

Όσους ενδιαφέρονται για τον ρόλο των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων

Ιδιαίτερη θέση έχει η νέα γενιά επαγγελματιών και φοιτητών, καθώς το Forum περιλαμβάνει θεματικές που εστιάζουν στις δεξιότητες του μέλλοντος, στη σχέση της έρευνας με την τεχνολογία και στις ευκαιρίες καριέρας σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κλάδο.