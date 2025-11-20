#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις για επιτυχόντες ΠΤΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών στις 2 Δεκεμβρίου και ώρα 8:00 και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις για επιτυχόντες ΠΤΕ

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 16:00

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 4ΓΒ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (πρόσκληση 2Γ/2022).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών στις 2 Δεκεμβρίου και ώρα 8:00 και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πόσο κοστίζει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου της αγοράς

Γιατρικό για τα κρατικά φέσια €3,77 δισ. στην αγορά ψάχνει το ΥΠΟΙΚ

«Κόκκινη κάρτα» σε 19 συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Νέα άνοδος με πολλούς πρωταγωνιστές στο Χρηματιστήριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο