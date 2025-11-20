#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καφούνης για προϋπολογισμό: Χρειάζονται μέτρα άμεσης στήριξης του εμπορίου

«Αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός, πρέπει όμως να οδηγήσει και σε στήριξη του εμπορίου», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ. Ωστε να δοθεί «ώθηση σε όλα τα διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα: τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή».

Καφούνης για προϋπολογισμό: Χρειάζονται μέτρα άμεσης στήριξης του εμπορίου

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 16:47

Με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Σταύρος Καφούνης εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας επιβεβαιώνεται από το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Οι σημαντικές μειώσεις φόρων φυσικών προσώπων και η πρόβλεψη για προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, δίνουν την εικόνα μιας οικονομίας νοικοκυρεμένης και ανταγωνιστικής και αναμένεται να επηρεάσουν ευμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναμένεται περαιτέρω τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με αντίκτυπο και στα έσοδα των επιχειρήσεων, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος. Εκτιμούμε ότι τα θετικά βήματα της οικονομίας μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν και σε μέτρα άμεσης στήριξης του Εμπορίου, με ρυθμίσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ελάφρυνσης, όπως αυτές που τεκμηριωμένα έχει προτείνει η ΕΣΕΕ στο κοστολογημένο της υπόμνημα προς τα συναρμόδια υπουργεία. Η ισχυρή στήριξη του Εμπορίου δίνει αναπτυξιακή ώθηση σε όλα τα διασυνδεδεμένα μαζί του οικοσυστήματα: τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και βιώσιμες επιχειρήσεις».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Σημαντική νίκη η δασμολόγηση των δεμάτων μικρής αξίας

Black Friday: Αυξημένη δυσπιστία, μειωμένο ενδιαφέρον - Πανελλαδική έρευνα

ΕΣΕΕ: Παρέμβαση για τα υψηλά μισθώματα στα καταστήματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο