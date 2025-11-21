Νέοι ελληνικοί προορισμοί στο στόχαστρο tour operators και αεροπορικών

Νέες πτήσεις και αυξημένες συχνότητες σε υφιστάμενα δρομολόγια, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με το εξωτερικό, περιλαμβάνει το… μενού των ισχυρών των αερομεταφορών και των «δυνατών» tour operators για το 2026.

Με στόχο να αντεπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση που καταγράφεται για τη χώρα μας, οι μεγάλοι παίκτες ενισχύουν την παρουσία τους στους αιθέρες -και όχι μόνο-, προσδοκώντας να επωφεληθούν από τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

Ενδεικτικό της ζήτησης για το 2026 είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα φιγουράρει μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών για αρκετές αγορές, μεταξύ των οποίων η αυστριακή και η πολωνική.

Με φόντο το 2026

Τη θέση του στην ελληνική αγορά ισχυροποιεί ο βρετανικός όμιλος Jet2.com, ο οποίος προσθέτει νέα δρομολόγια στο ήδη «βαρύ» δίκτυό του για το καλοκαίρι του 2026. Ο tour operator ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει ποτέ για την Ελλάδα, προσθέτοντας 100.000 επιπλέον θέσεις για το 2026 σε σχέση με φέτος, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ισχυρή ζήτηση. Ως εκ τούτου για την επερχόμενη σεζόν, η Jet2 θα προσφέρει συνολικά 3 εκατ. θέσεις, εξυπηρετώντας 110 αεροπορικές συνδέσεις με προορισμό την Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα του ομίλου, θέση για πρώτη φορά αποκτούν η Σάμος, η παράκτια ζώνη της Πιερίας (Olympus Riviera) και το Μεγανήσι (σ.σ.: πρόκειται για προορισμούς που δεν συνδέονται αεροπορικώς με το εξωτερικό, ωστόσο διατίθενται σε οργανωμένα πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν μεταφορά) ενώ παράλληλα προστίθενται νέες πτήσεις από περιφερειακά βρετανικά αεροδρόμια προς τη Χαλκιδική, την Πρέβεζα και την Κω.

Μάλιστα, για το 2026 θα εξυπηρετούνται επίσης οι γραμμές Εδιμβούργο - Κεφαλονιά και Εδιμβούργο - Καλαμάτα. Ειδικά για το δρομολόγιο Εδιμβούργο - Κεφαλονιά, στόχος είναι η διατήρησή του μέχρι και τον Οκτώβριο.

Με περισσότερους προορισμούς θα κινηθεί το 2026 και για την TUI, η οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πρόσφατα τη διεύρυνση του προγράμματός της προς την Κω, με την προσθήκη πτήσεων από δύο βρετανικά αεροδρόμια, το Μπόρνμουθ και το Έξετερ. Παράλληλα, επαναφέρει το δρομολόγιο Κως - Διεθνές Αεροδρόμιο Στάνστεντ, για πρώτη φορά μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σε αντίστοιχους ρυθμούς κινείται, μεταξύ άλλων, και η αεροπορική εταιρεία easyJet, η οποία προσθέτει στο πτητικό έργο της για το 2026 επτά νέα θερινά δρομολόγια και ξεκινά απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τη σημασία της βορειοελλαδίτικης πόλης στα σχέδια των επιτελών της αεροπορικής εταιρείας αποδεικνύει το γεγονός ότι εξετάζεται η αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κόμβο για το πτητικό έργο της easyJet.

Ενδεικτικά, η εταιρεία για το 2026 θα πετάει από το Νιούκαστλ προς τη Ρόδο και την Κέρκυρα, ενώ, κατά τις πληροφορίες, θα προσθέσει και το δρομολόγιο Μάντσεστερ - Πρέβεζα στο δίκτυό της.

Στο παιχνίδι μπαίνει και η Chair Airlines, η οποία θα ξεκινήσει πτήσεις συνδέοντας την Ελλάδα με την Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ο αερομεταφορέας θα εκτελεί εβδομαδιαία δρομολόγια μεταξύ Ζυρίχης και Πάτρας, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Τη Θεσσαλονίκη προσθέτει με τη σειρά της η φινλανδική Finnair στο πτητικό έργο του 2026, συνδέοντας τη βορειοελλαδίτικη πόλη με το Ελσίνκι και ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρά και η ολλανδική Transavia, η οποία θα ξεκινήσει τρεις νέες συνδέσεις από το Άμστερνταμ, με προορισμό την Κάρπαθο, τη Μυτιλήνη και τη Σκιάθο, που θα διαρκέσουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την επαναφορά των δρομολογίων που συνέδεαν το Αμβούργο με την Καλαμάτα και τη Ζάκυνθο έχει προγραμματίσει η γερμανική Condor για το προσεχές καλοκαίρι.

Μία θέση στο θερινό πρόγραμμα της AirBaltic θα έχει η Αθήνα, η οποία θα συνδέεται με το Ταλίν της Εσθονίας.

Η Κέρκυρα προστίθεται στις απευθείας πτήσεις από το Ίνσμπρουκ με την αεροπορική εταιρεία Skyalps του Ideal Tours, ο οποίος έχει στο πρόγραμμά του Πρέβεζα/Λευκάδα, Κεφαλονιά, Καλαμάτα και Χαλκιδική, ενώ παράλληλα ο ταξιδιωτικός πράκτορας Springer Reisen προσθέτει, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμά του τη Χίο από τη Βιέννη.

Περισσότερες συχνότητες θα προσθέσει από την πλευρά της στο δρομολόγιο Αθήνα - Μαδρίτη η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia. Συγκεκριμένα, η συχνότητα στη σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων θα αυξηθεί σε 16 πτήσεις την εβδομάδα τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο και θα φτάσει στο μέγιστο τις 29 εβδομαδιαίες πτήσεις τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο.

Σε ό,τι αφορά τις υπερατλαντικές συνδέσεις, η American Airlines θα ξεκινήσει πτήσεις προς την ελληνική πρωτεύουσα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, τον Μάιο, παρατείνοντας τη χρονική διάρκεια των δρομολογίων της. Μάλιστα, η αμερικανική αεροπορική θα εκτελεί από τον προσεχή Μάιο και απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ντάλας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την άλλη άκρη του Ατλαντικού με πέντε εβδομαδιαία δρομολόγια.

Την παρουσία της στους ελληνικούς αιθέρες αναμένεται να ενισχύσει και η United Airlines, εντάσσοντας ένα αεροσκάφος μεγαλύτερης χωρητικότητας στα δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2026.

Νέες συνδέσεις από τον χειμώνα

Με διευρυμένο πτητικό έργο θα πετάει στην Ελλάδα από τον προσεχή Δεκέμβριο και η Cyprus Airways. Πιο αναλυτικά, η αεροπορική εταιρεία προσθέτει το δρομολόγιο Λάρνακα - Ηράκλειο Κρήτης, με στόχο την τόνωση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Κύπρου. Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2025 οι Κυπριακές Αερογραμμές εκτελούσαν τακτικές πτήσεις σε ένα δίκτυο 11 δρομολογίων, συνδέοντας, μεταξύ άλλων, την Κύπρο με τη Ρόδο, την Πρέβεζα και τη Σκιάθο.

Νέες συνδέσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει προσθέσει στο πρόγραμμά της και η χαμηλού κόστους ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz Air. Πιο αναλυτικά, ο low cost αερομεταφορέας, στο πλαίσιο του χειμερινού προγράμματός του 2025-2026, θα εκτελεί δρομολόγια από Αθήνα προς Μπρατισλάβα, Βουκουρέστι, Κισινάου, Κραϊόβα και Βαρσοβία, ενώ από Θεσσαλονίκη ξεκινά νέο δρομολόγιο προς Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2026 η Ελλάδα θα συνδέεται με την Ινδία, με πτήσεις που θα εκτελεί σε πρώτη φάση η ινδική IndiGO και σε δεύτερο χρόνο η Aegean. Τα νέα δρομολόγια θα συνδέουν την Αθήνα με το Νέο Δελχί και τη Βομβάη.

Πιο αναλυτικά, η ινδική αεροπορική θα εκτελεί 6 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα από τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την Αegean, τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν 5 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσουν 3 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη. Ως εκ τούτου, οι δύο χώρες θα εξυπηρετούνται με 14 δρομολόγια συνολικά σε εβδομαδιαία βάση.