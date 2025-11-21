ΑΑΔΕ: Μόνιμο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ

Ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της αξιοπιστίας της ελληνικής φορολογικής διοίκησης έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στην 18η Σύνοδο των Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής.

Πλέον, με απόφαση της Συνόδου, η ελληνική Φορολογική Διοίκηση εντάσσεται, από την 1η Ιανουαρίου 2026, στα μόνιμα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής (Bureau) του Forum των Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ. Με αυτή την απόφαση, ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε τη σημαντική συνδρομή της ΑΑΔΕ στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των μελών του, για την προώθηση μεταρρυθμίσεων, που μειώνουν τα φορολογικά κενά και διευκολύνουν τους πολίτες.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής, «η ανάδειξη της ΑΑΔΕ σε μόνιμο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής (Bureau) του Φόρουμ των Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ είναι τεράστια τιμή και επιτυχία για μας και την πατρίδα μας και αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και μεθοδικότητας του συνόλου των στελεχών και εργαζομένων στη φορολογική διοίκηση, τους οποίους και ευχαριστώ».

Η φετινή Σύνοδος, στην οποία συμμετείχαν επικεφαλής 50 φορολογικών διοικήσεων από όλο τον κόσμο, επικεντρώθηκε στη μείωση των φορολογικών κενών και στην απλούστευση της συμμόρφωσης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι 50 αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την κοινή προσπάθεια των χωρών για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Ελάχιστου Φόρου για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (Global Minimum Tax), τη σημασία της φορολογικής ασφάλειας για τους πολίτες και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, συντονίζοντας τη συζήτηση σχετικά με τις αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους, παρουσίασε τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΑΑΔΕ, που βελτιώνουν την εμπειρία του φορολογουμένου και ενισχύουν την εθελούσια συμμόρφωση.

Μεταξύ άλλων, ανέδειξε:

Την παροχή άνω των 300 ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του myAADE , και την εφαρμογή myAADEapp

, και την εφαρμογή myAADEapp Την πλατφόρμα myDATA και την εφαρμογή για την άμεση έκδοση παραστατικών

και την εφαρμογή για την άμεση έκδοση παραστατικών Τη χρήση εργαλείων συμπεριφορικής ανάλυσης (στοχευμένες υπενθυμίσεις, απλοποιημένες ειδοποιήσεις)

Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 , που συνδυάζει φυσική και ψηφιακή εξυπηρέτηση, και έχει μειώσει τους χρόνους αναμονής στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε 12 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο

, που συνδυάζει φυσική και ψηφιακή εξυπηρέτηση, και έχει μειώσει τους χρόνους αναμονής στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε 12 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο Την ενσωμάτωση συστηματικής μέτρησης ικανοποίησης και τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών βάσει στοιχείων και δεδομένων

Ο κ. Πιτσιλής επισήμανε: «Η φορολογική υπευθυνότητα δεν επιβάλλεται, αλλά χτίζεται με υπηρεσίες απλές, προσιτές και αξιόπιστες για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Στην ΑΑΔΕ επενδύουμε συστηματικά στην ψηφιακή μετάβαση και ποιοτική εξυπηρέτηση, γιατί γνωρίζουμε ότι η εμπιστοσύνη των φορολογουμένων είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος μιας δίκαιης και αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης. Οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν έναν κοινό στόχο: Να κάνουμε τη συμμόρφωση απλή και ενσωματωμένη στην καθημερινότητα του πολίτη».