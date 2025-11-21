#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση επίσης 0,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.

Αύξηση 0,4% της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 12:58

Αύξηση 0,4% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ αύξηση επίσης 0,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.842 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.958.060 κόρους και παρουσίασε μείωση 3,8% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ μείωση 2,9% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.

