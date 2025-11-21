#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αύξηση 79,5% καταγράφεται από το 2015. Πέρυσι το σύνολο των συμβολαιογράφων ανήλθε στους 2.986. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ανά κατηγορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά 14,8% αυξήθηκαν οι συμβολαιογραφικές πράξεις το 2024

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 13:34

Αύξηση 14,8% σημείωσαν πέρυσι οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα και ανήλθαν σε 961.967 έναντι 837.726 το 2023. Παράλληλα, από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 535.992 πράξεις το 2015 σε 961.967 πράξεις το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 79,5%.

Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, ενώ το σύνολο των συμβολαιογράφων ήταν 2.986 το 2024.

Πέρυσι σε σχέση με το 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες:

  • «Πλειστηριασμοί» (32,1%)
  • «Δωρεές εν ζωή» (31,3%)
  • «Γονικές Παροχές» (23,4%).

Ενώ, οι κυριότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν αφορούν στις κατηγορίες:

  • «Πληρεξούσια» (220.392 πράξεις)
  • «Αγοραπωλησίες ακινήτων» (145.765 πράξεις). Διευκρινίζεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων αναφέρονται στις πράξεις των μεταβιβάσεων ακινήτων (ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός ακίνητα ή σε μερίδιο/α ακινήτων),
  • «Διαθήκες» (39.438 πράξεις)
*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

