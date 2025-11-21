Κατά 14,8% αυξήθηκαν οι συμβολαιογραφικές πράξεις το 2024

Αύξηση 14,8% σημείωσαν πέρυσι οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα και ανήλθαν σε 961.967 έναντι 837.726 το 2023. Παράλληλα, από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 535.992 πράξεις το 2015 σε 961.967 πράξεις το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 79,5%.

Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, ενώ το σύνολο των συμβολαιογράφων ήταν 2.986 το 2024.

Πέρυσι σε σχέση με το 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες:

«Πλειστηριασμοί» (32,1%)

«Δωρεές εν ζωή» (31,3%)

«Γονικές Παροχές» (23,4%).

Ενώ, οι κυριότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν αφορούν στις κατηγορίες: