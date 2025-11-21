#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γκίλφοϊλ: Αξιοσημείωτα τα επιτεύγματα της Ελλάδας στην οικονομία

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσουμε τρόπους αξιοποίησης της αμερικανικής καινοτομίας και των ελληνικών ευκαιριών, ώστε να επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τους δύο λαούς μας», τόνισε.

Γκίλφοϊλ: Αξιοσημείωτα τα επιτεύγματα της Ελλάδας στην οικονομία

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 22:28

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερράκακη είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νωρίτερα σήμερα.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσουμε τρόπους αξιοποίησης της αμερικανικής καινοτομίας και των ελληνικών ευκαιριών, ώστε να επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τους δύο λαούς μας», πρόσθεσε., νωρίτερα σήμερα.

«Τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία είναι πραγματικά αξιοσημείωτα», ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ σε ανάρτηση της στο «Χ».

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσουμε τρόπους αξιοποίησης της αμερικανικής καινοτομίας και των ελληνικών ευκαιριών, ώστε να επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τους δύο λαούς μας», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προϋπολογισμός: «Μαγιά» 800 εκατ. ευρώ για νέες παροχές από το 2027

Στη Βουλή ο προϋπολογισμός με στόχο ανάπτυξη 2,4%

Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές ανταλλαγές με την Ελλάδα

FT: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στους διεκδικητές της προεδρίας του Eurogroup

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο