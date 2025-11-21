Γκίλφοϊλ: Αξιοσημείωτα τα επιτεύγματα της Ελλάδας στην οικονομία

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερράκακη είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νωρίτερα σήμερα.

«Τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία είναι πραγματικά αξιοσημείωτα», ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ σε ανάρτηση της στο «Χ».

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσουμε τρόπους αξιοποίησης της αμερικανικής καινοτομίας και των ελληνικών ευκαιριών, ώστε να επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τους δύο λαούς μας», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ