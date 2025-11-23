Προϋπολογισμός 2026: Μόνιμες ελαφρύνσεις 3,2 δισ. για 5 εκατ. νοικοκυριά

Στήριξη του εισοδήματος για πάνω από 5 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά, με μόνιμα μέτρα που στην πλήρη ανάπτυξή τους θα αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ ετησίως, ενσωματώνει από το 2026 ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός που κατέθεσε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το «πακέτο» των παρεμβάσεων εντάσσεται για πρώτη φορά στον Προϋπολογισμό και εστιάζει σε στέγη, νέα γενιά και στήριξη της οικογένειας. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, περιλαμβάνει νέα μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ενεργοποιούνται από 1/1/2026. Πρόκειται για μόνιμες φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων.

Παράλληλα εντάσσονται μόνιμα μέτρα ύψους 1,508 δισ. ευρώ που θεσμοθετήθηκαν μετά την 1/1/2025 αλλά δεν είχαν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό, όπως η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Αυτά εφαρμόζονται ήδη από φέτος και αφορούν εκατομμύρια δικαιούχους.

Πίσω από τους αριθμούς, το «πακέτο» παρεμβάσεων φέρνει αλλαγές για εργαζομένους, επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι αλλαγές αυτές κατανέμονται σε επιμέρους κατηγορίες.

Μεσαία τάξη και οικογένειες – τέλος η φορολογική «ομηρία»

Στο επίκεντρο του 2026 βρίσκεται η φορολογία εισοδήματος. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ενισχύει εργαζομένους, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά από 15 χρόνια υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, το κράτος αναγνωρίζει την ανάγκη διόρθωσης της επιβάρυνσης. Από το 2026 οι συντελεστές μειώνονται κατά δύο μονάδες για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, εισόδημα 20.000 ευρώ που φορολογείται με 22% θα φορολογείται πλέον με 20%, εξοικονομώντας 200 ευρώ ετησίως. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη για οικογένειες: γονείς με ένα παιδί θα πληρώνουν 18% και κερδίζουν 400 ευρώ, με δύο παιδιά 16% και κερδίζουν 600 ευρώ. Οι τρίτεκνοι θα φορολογούνται με 9% αντί 22% κερδίζοντας 1.300 ευρώ. Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται πλήρως έως τις 20.000 ευρώ εισόδημα.

Αν εργάζονται και οι δύο γονείς, το όφελος διπλασιάζεται. Παράλληλα, νέοι έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, κερδίζοντας έως 3.100 ευρώ. Οι 26–30 ετών κερδίζουν 1.300 ευρώ, με μεγαλύτερα οφέλη για εισοδήματα 30.000–60.000 ευρώ. Για μισθωτούς και συνταξιούχους τα οφέλη φαίνονται άμεσα μέσω αυξημένου καθαρού μισθού.

Επαγγελματίες επωφελούνται από τη μείωση φόρου στις προκαταβολές του 2026, αλλά και από την τριετή εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες ελεύθερους επαγγελματίες. Ελαφρύνσεις προβλέπονται και για κυλικεία σχολείων ή επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Σημαντικό όφελος θα έχουν και περίπου 500.000 φορολογούμενοι λόγω μείωσης τεκμηρίων διαβίωσης.

Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι Δημοσίου

Το 2026 φέρνει το τέλος της «προσωπικής διαφοράς» για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Από τον Απρίλιο του 2026, το 50% της αύξησης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς και από το 2027 καταργείται πλήρως ο «κόφτης». Η δαπάνη για κύριες συντάξεις αυξάνεται κατά 1,153 δισ. ευρώ λόγω αναπροσαρμογής και κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους δεν θα υπολογίζεται προσαύξηση ούτε θα επιβαρύνονται με ΕΑΣ λόγω εργασίας. Στο Δημόσιο, μετά από μια δεκαετία στασιμότητας, οι μισθοί θα αυξάνονται με βάση τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα. Έτσι κάθε αύξηση στον ιδιωτικό τομέα συμπαρασύρει και τους μισθούς στο Δημόσιο. Αυξήσεις θα λάβουν και όσοι λαμβάνουν επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Επιπλέον, από 1/1 αυξάνονται μισθοί σε υπουργεία, στο επιστημονικό προσωπικό και στους ένστολους. Αύξηση προβλέπεται ακόμα και για τους οπλίτες, των οποίων η αποζημίωση ανεβαίνει από 8,80 ευρώ σε 50–100 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο αυτό διορθώνει χρόνια στασιμότητα σε ειδικά μισθολόγια.

Στέγη: Κίνητρα για να ανοίξουν «κλειστά» σπίτια

Η στεγαστική κρίση αντιμετωπίζεται με κίνητρα προς ιδιοκτήτες για να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να συγκρατηθούν τα ενοίκια. Διευρύνονται τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση κενών κατοικιών, με πλήρη απαλλαγή φόρου για τρία χρόνια. Ειδική μέριμνα λαμβάνουν όσοι ενοικιάζουν μεγάλα σπίτια σε πολύτεκνες οικογένειες.

Παρατείνεται η μείωση φόρου για αναβάθμιση κτηρίων, ενώ μειώνεται κατά 10 μονάδες ο φόρος στα ενοίκια μεταξύ 12.000–24.000 ευρώ. Έτσι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα διαθέτουν τα ακίνητά τους, γνωρίζοντας ότι η φορολογία πέφτει από 35% στο 25%. Το όφελος φτάνει τα 1.200 ευρώ ετησίως. Το μέτρο συνδυάζεται με την επιστροφή ενός ενοικίου, ενθαρρύνοντας διαφάνεια στις δηλώσεις μισθωμάτων.

Τέλος ΕΝΦΙΑ στα χωριά

Το 2026 μειώνεται κατά 50% ο ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων και το 2027 καταργείται πλήρως. Το μέτρο αφορά περίπου 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε πάνω από 12.000 οικισμούς. Στόχος είναι η τόνωση της περιφέρειας και η ενίσχυση της εγκατάστασης σε μικρές κοινότητες.

Μέτρα για την καθημερινότητα

Ο προϋπολογισμός προβλέπει παρεμβάσεις για την καθημερινότητα ιδίως στην περιφέρεια. Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% το 2026 σε 19 νησιά του Αιγαίου για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες. Πρόκειται για νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Τέλος, σε όλη τη χώρα καταργείται το ειδικό τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, μειώνοντας το κόστος ψυχαγωγίας για τα νοικοκυριά. Το μέτρο αναμένεται να ελαφρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και να κάνει πιο προσιτές τις συνδρομητικές υπηρεσίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ