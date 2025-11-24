#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα των 250 ευρώ

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να κινείται στα 310,3 εκατ. ευρώ.

Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα των 250 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 10:55

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 5217/2025.

Ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

  • συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,
    • δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,
    • συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου

 που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Βαθιά ανάσα με πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ

Κυβέρνηση σε φουλ επίθεση μέσω… παροχών

e-ΕΦΚΑ: Ολιγόλεπτες διακοπές στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στο site

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο