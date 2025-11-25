Το ελληνικό μοντέλο ψηφιακής μετάβασης παρουσίασε στη Γερμανία ο Πιερρακάκης

Ως «μια από τις πλέον επιδραστικές φωνές της Ευρώπης για την ψηφιακή διακυβέρνηση και την μεταρρύθμιση του κράτους» παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Hertie του Βερολίνου τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, σε εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το βράδυ υπό τον τίτλο «Μαθαίνοντας από το ελληνικό μοντέλο: Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία». Προηγουμένως ο κ. Πιερρακάκης είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γερμανό ομόλογό του και αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κάρστεν Βιλντμπέργκερ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσαν χθες από κοινού το Hertie School of Governance και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Πιερρακάκης και η Πρύτανης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Hertie Τούριντ Χούστεντ, καθηγήτρια Δημόσιας Διοίκησης, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, εστιάζοντας στην σημασία της ψηφιακής μετάβασης.

«Στρατηγική μας είναι η υλοποίηση», τόνισε κατ' επανάληψη ο κ. Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ξεκινά κανείς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και μάλιστα σε ένα όχι ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον.

«Αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε τα δύσκολα πράγματα στην αρχή. Η στρατηγική μας ήταν η υλοποίηση. Καταλάβαμε ότι ο μόνος τρόπος ήταν να υλοποιούμε το ένα έργο μετά το άλλο και να παράγουμε αποτέλεσμα. Πολλά έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Και μετά ήρθε η πανδημία - μια τεράστια κρίση, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε καταλύτη. Αρχίσαμε να υλοποιούμε με τεράστια ταχύτητα, προκαλώντας θετικό σοκ στους πολίτες. Αυτό δημιούργησε θετική ατμόσφαιρα και εντός της δημόσιας υπηρεσίας», εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στα πρώτα βήματα του νεοσύστατου το 2019 υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και ανέδειξε επίσης την σημασία της ανάληψης της ευθύνης μιας πολιτικής από την κυβέρνηση.

«Πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη άποψη για τη χώρα σου, πού θέλεις να την πας. Και μετά θα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη αυτής της ιδέας, να την υιοθετήσεις (…) Σπας Αβγά, κάνεις ομελέτα», δήλωσε ο υπουργός και έκανε λόγο για έμπνευση, η οποία είναι, όπως είπε, απαραίτητη.

Κάποια πράγματα είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για ισορροπημένα δημοσιονομικά, χαμηλό χρέος και υψηλή ανάπτυξη, αλλά ο τρόπος που μια κυβέρνηση εφαρμόζει την ατζέντα της είναι θεμελιωδώς δικός της. Αυτή ήταν, σημείωσε και μια ουσιαστική διαφορά στην πολιτική μετά το 2019 - υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία υιοθετούσε και αναλάμβανε πλήρως την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούσε.

Κληθείς να δώσει «συμβουλές» στην Γερμανία και στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε χαριτολογώντας ότι η «ύβρις» είναι ελληνική λέξη και προτίμησε να αλλάξει τον όρο «μαθήματα» με «έμπνευση».

«Μπορεί να βρει κανείς έμπνευση σε απίθανα σημεία», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιγράψει και να εφαρμόσει το επιτυχημένο μοντέλο μιας άλλης, καθώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

«Είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι πρέπει να αλλάξει ορισμένα πράγματα στο μοντέλο του. Αυτό το καταλάβαμε. Το μοντέλο μας ήταν αυτό μιας χώρας όπου η ανάπτυξη βασίζεται στην κατανάλωση, με περιορισμένες εξαγωγές, χαμηλό δείκτη επενδύσεων, μιας χώρας εσωστρεφούς και μπλοκαρισμένης σε ό,τι αφορά την ικανότητα για μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και είπε χαρακτηριστικά ότι «πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που πετύχαμε είναι στο πολιτικό ρεπερτόριο της δεκαετίας του ΄80», ενώ υπέδειξε ως παράδειγμα το πρόσφατο άνοιγμα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η Γερμανία θα πρέπει να θέσει τη δική της ατζέντα μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε και επαίνεσε την απόφαση να ιδρυθεί Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. «Χρειάζεται μια σχεδιασμένη αρχιτεκτονική στον τρόπο που το κράτος εξυπηρετεί τον πολίτη του. Το θέμα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η διαχείριση, η πρόβλεψη υπηρεσιών και η υλοποίηση», δήλωσε. Στο ίδιο πνεύμα επισήμανε ακόμη ότι πολλές φορές το ζήτημα δεν είναι η χρηματοδότηση, αλλά η χρηματοδότηση που μπορείς με την πολιτική σου να «ξεκλειδώσεις».

Το πρότυπο και ο στόχος για την ψηφιακή πολιτική, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, είναι η Εσθονία, όπου σχεδόν όλες οι πράξεις του πολίτη με το δημόσιο μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Η Εσθονία ωστόσο, διευκρίνισε, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ ουσιαστικά επανιδρύθηκε θεσμικά, οπότε οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. «Μάθαμε από πολλές χώρες και τελικά αναπτύξαμε τη δική μας πολιτική», δήλωσε ο υπουργός και αναφέρθηκε στις 2.205 υπηρεσίες που έχουν ψηφιοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και στις 5.500 που πρέπει ακόμη να ψηφιοποιηθούν.

Ως χαρακτηριστική περίπτωση επιτυχημένης υλοποίησης της ψηφιακής πολιτικής ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε την εισαγωγή της τεχνολογίας στο φορολογικό σύστημα, η οποία έχει φέρει ήδη σημαντικά αποτελέσματα στη πάταξη της φοροδιαφυγής και εξήγησε ότι βασικός γνώμονας στην ψηφιακή μετάβαση είναι η παρακολούθηση των αναγκών του πολίτη και η δημιουργία και παροχή της υπηρεσίας που χρειάζεται.

Τον Κυριάκο Πιερρακάκη προλόγισαν η πρόεδρος του Hertie School of Governance Κορνέλια Βολ, η οποία έκανε λόγο για «αξιοθαύμαστες τάσεις» στα δημοσιονομικά της Ελλάδας και για «εντυπωσιακά επιτεύγματα» στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής - «η Γερμανία έχει πολλά να μάθει από την ελληνική εμπειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά - και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και Fellow στο Hertie Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος περιέγραψε τον κ. Πιερρακάκη ως το «λαμπρό αστέρι της ελληνικής πολιτικής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του χθες στο Βερολίνο, ο κ. Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον ομόλογό του Λαρς Κλινγκμπάιλ και με τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κάρστεν Βιλντμπέργκερ. Επιπλέον, είχε πρόγευμα εργασίας με στελέχη του Ιδρύματος Konrad Adenauer και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) από τις Επιτροπές Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικών, στα οποία παρουσίασε» την ιστορία ανάκαμψης της Ελλάδας και την στρατηγική με την οποία η επιτεύχθηκε η οριστική έξοδος από την κρίση», ενώ μετέβη στην Bundestag, όπου συνομίλησε με τον επικεφαλής της Γερμανοελληνικής Ομάδας Φιλίας Τόμας Ράχελ και άλλα μέλη της.

«Είναι ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις, αξιοποιώντας συνδυαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας και διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την καινοτομία, την παραγωγική βάση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών ολοκληρώνοντας τις επαφές του και περιέγραψε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας ως «πιο ισχυρές από ποτέ».

