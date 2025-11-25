ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα για την προμήθειας 177.000 κιτ ρομποτικής για τα ελληνικά σχολεία

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για τις διαδικασίες ανάθεσης και τις πιθανές υπερκοστολογήσεις στο έργο προμήθειας των 177.000 κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής για τα ελληνικά σχολεία, επισημαίνει δήλωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Σοβαρά όμως ερωτήματα προκύπτουν και για το σκέλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αφού τρία χρόνια μετά την προκήρυξη του έργου δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για το:

ποιος φορέας ανέλαβε την επιμόρφωση,

ποιο ήταν το περιεχόμενο και η μεθοδολογία,

πόσοι και ποιοι εκπαιδευτές συμμετείχαν,

πόσοι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν,

αν υπάρχει οποιαδήποτε αξιολόγηση της δράσης.

Η απουσία αυτών των στοιχείων δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας δαπάνης, ιδίως όταν πρόκειται για πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα να παρουσιάσει πλήρη και επίσημα στοιχεία για την επιμόρφωση, την υλοποίηση και τη χρήση των κιτ στα σχολεία. Η διαφάνεια δεν αποτελεί επιλογή· αποτελεί υποχρέωση προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Για τους παραπάνω λόγους, το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και επίσημες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν εάν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν με παιδαγωγική και θεσμική επάρκεια, ώστε η επένδυση στη ρομποτική να μεταφράζεται σε πραγματική προστιθέμενη αξία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και όχι σε απλή και μάλιστα με αδιαφάνεια, απορρόφηση πόρων», καταλήγει.