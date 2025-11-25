Eurostat: Αυξημένα 22,3% τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων μέσα σε έξι χρόνια

Μεγάλες αυξήσεις τόσο στο πραγματικό διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων -δηλαδή αφού συνυπολογιστούν η επίδραση του πληθωρισμού, οι φορολογικές κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές- όσο και στην πραγματική τελική τους κατανάλωση, διαπιστώνει η Eurostat, σε μία ένδειξη ότι η οικονομική ανάκαμψη της τελευταίας εξαετίας έχει υπερβεί την άνοδο του κόστους ζωής και έχει βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του μέσου πολίτη, σημειώνουν κύκλοι του Μαξίμου.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με τη νεότερη ετήσια μέτρηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, που δημοσιεύτηκε σήμερα και καλύπτει την περασμένη εικοσαετία, το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου Έλληνα σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 22,3% την τελευταία 6ετία (από το 2019 έως το 2024), καταγράφοντας θετικό πρόσημο σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με μοναδική εξαίρεση την πρόσκαιρη υποχώρηση που σημειώθηκε το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πίνακες της Eurostat μαρτυρούν επίσης μεγάλη επιτάχυνση στον ρυθμό αύξησης του πραγματικού εισοδήματος του μέσου Έλληνα, μετά τη στασιμότητα που χαρακτήρισε την περίοδο του τρίτου μνημονίου, όταν η φορολογική επιβάρυνση των μεσαίων στρωμάτων αυξήθηκε απότομα.

Ενδεικτικό είναι πως το 2016 και το 2017 η ετήσια αύξηση του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος ήταν μόλις 0,48% και 0,46% αντίστοιχα, ενώ το 2018 σημειώθηκε οριακή πτώση της τάξης του 0,05%. Στον αντίποδα, το 2021 η άνοδος των χρημάτων που μένουν στο πορτοφόλι κάθε πολίτη «εκτοξεύτηκε» στο 9% και το 2023 άγγιξε το 5%.

Αύξηση κατανάλωσης, μείωση ιδιωτικού χρέους

Αποτέλεσμα της σταθερής βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των Ελλήνων ήταν η σταθερή και μεγάλη αύξηση της πραγματικής τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Πρόκειται για δείκτη που η Eurostat θεωρεί καταλληλότερο από το κατά κεφαλήν εισόδημα για τη μέτρηση της ευημερίας ενός πληθυσμού.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, η πραγματική τελική κατανάλωση κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά 17,8% μεταξύ 2018 και 2024, ξεπερνώντας μάλιστα για πρώτη φορά το επίπεδο του 2010, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταγράφεται εντυπωσιακή μείωση του ποσοστού του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών ως προς το εισόδημά τους κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, ο λόγος του χρέους των νοικοκυριών ως προς το εισόδημά τους μειώθηκε την τελευταία εξαετία από 90,3% σε 58,1%, γεγονός που πιστοποιεί ότι περιορίζεται σημαντικά ο βαθμός χρέωσης των νοικοκυριών.

Οι μετρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν στη φετινή ΔΕΘ και θα εφαρμοστούν από τις αρχές του επόμενου έτους, άρα θα φανούν σε επόμενες εκθέσεις της Eurostat.

Υπενθυμίζεται πως από τον Ιανουάριο τα χαμηλά και μεσαία κλιμάκια, με εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, θα δουν μείωση τουλάχιστον 2 μονάδων στους φορολογικούς συντελεστές τους, με αυξημένες πρόνοιες για οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Επίσης, νέοι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενική φορολόγηση για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 25-30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.